娛樂8點半》相信每個想要結婚的女孩心目中，都對「真愛」有憧憬，跟白馬王子過著幸福快樂的日子，應該算是浪漫夢想的基本款，但，嫁給「王子」，不見得就邁向幸福，女星馬妞(馬維欣)唯一一段婚姻是嫁給男星馮光榮，男方又高又帥，是瓊瑤劇的御用小生，但婚後兩人不但沒變王子公主，反倒成了驚世夫妻，撕破臉離婚還打死不想再相見，多年後馬妞上節目，吐露對這段婚姻心死的殘忍瞬間。

馬妞如今較為人熟知的身分是口齒伶俐的購物專家，但她其實是演員出身，早期跟歌仔戲小生李如麟搭檔演出，當年電視歌仔戲全台街頭巷尾都收看，馬妞身為其中的熟面孔，可說是當紅女星，而她陷入熱戀的對象也大有來頭，就是瓊瑤御用小生馮光榮，當年瓊瑤劇可說是少女必追的浪漫經典，而馮光榮是劇中主要角色，受到許多觀眾崇拜，他與馬妞的結合，本該謂為電視圈一段佳話良緣，沒想到僅維持5年就離婚，還分得難看，兩人公開互撕，他們的婚姻秘辛，霸佔了八卦版面許多年。

馬妞是電視歌仔戲花旦出身，後轉往電視劇，是很有人氣的女演員。(中時資料照片)

馬妞與馮光榮離婚10多年後，曾在節目上吐露對這段婚姻真正變質的瞬間，首先是921地震時，馬妞表示自己近視非常深，當時天搖地動她醒來，最先想到床邊的老公，結果遍尋不著，她又找不到眼鏡，恐懼不安到極點，等到爬出房間時，發現馮光榮正護著酒櫃，看著害怕尖叫著的妻子，絲毫沒有同情心，還要她不要這樣，「我在顧著家裡的財產」，讓馬妞心想：「難道我不是你生命中的財產嗎？」。

馮光榮貴為瓊瑤御用小生，高大英俊，受到許多人喜愛。(中時資料照片)

另一件心碎的事，是她檢查出罹患子宮肌腺瘤，當時已經長到9公分大猶如棒球，壓迫她的膀胱跟脊椎，讓她痛不欲生，生理期來還會痛到休克痙攣，而馮光榮不但沒陪她去求診，當醫生告知馬妞若開刀取出最壞可能會拿掉子宮，她回家跟丈夫商量，馮光榮不是關心她身體而是問是否一定要拿子宮，「我馮家就我一個兒子，我們沒有後代不行」。

馬妞最後仍是手術拿掉了肌瘤，所幸很成功，但作為家屬的馮光榮自從看到她取下的肌瘤後，就怕到不再跟她發生親密關係，甚至分房睡，而當年子宮肌瘤這疾病還不是太為人所熟知，馮光榮竟然問馬妞：「別的女生子宮都很好能生孩子，為什麼妳會長這個？」，質疑她婚前可能亂搞，理由是「那個病是你自己的，不是因為跟我在一起後有的」，讓她傷透了心，之後也不能接受找代理孕母，因此漸行漸遠，最終撕破臉離婚。

(中時新聞網)