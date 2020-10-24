史坦范岡迪(Stan Van Gundy)成為鵜鶘新總教練，肩負著把前湖人榜眼「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)調教成材的任務。鵜鶘直到最近一周才把范岡迪納入新帥人選，但很快就決定是他。范岡迪先前轉當球評，他早在ESPN發表過對球哥的看法。

「當你著眼在朗佐鮑爾的優點，那就是體型與腦袋，他是個非常聰明的球員，而且極度無私。他在場上的第一優先都是傳球，這是成為一個高效能球員的開端。他38%的三分球投籃命中率，每場大概投進2.5球，他還有幾場出手12次外線。」

鮑爾進入NBA的首季投籃命中率僅36%，隔年成長到40%。命中率偏低的原因是他三分球出手次數超過兩分球，所以會拉低整體命中率。轉隊鵜鶘之後他很敢出手，每場投射6.3顆外線(命中2.3球)。

范岡迪說：「有時候鮑爾投11中1，我反而覺得是好事。他以前只要手感不順就不投了，他就改成傳球，現在這樣很好。」然而鮑爾為人詬病的還有罰球命中率，生涯195球僅命中95球，上季41.7%罰球命中率是全聯盟最爛，范岡迪成為教練之後這就是他要頭疼的問題了。

(中時新聞網)