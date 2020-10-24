不檢查都沒病，一檢查全身都是病」、「我身體好好的，為什麼要檢查」，一般人對於健康檢查存有鴕鳥心態，深怕檢查出來都是紅字，但是逃避檢查不代表身體沒事，病兆通常始於沒有感覺，一感覺到疼痛或身體異狀，就必須花更多的時間、金錢、精力來治療，甚至拖累家人。

早期診斷、早期治療

北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，真正健康的人只佔五％，有臨床症狀大約佔20％，75％的人都屬於亞健康族群，身體器官用了三、四十年，難免會因為飲食、生活習慣不良，累積成三高、肥胖、失眠、自律神經失調等新陳代謝症候群，不去注意處理，日後可能釀成心血管、腦血管、癌症等重大疾病。

「不去檢查，真的不知道器官出了什麼問題」，魏聰文當頭棒喝，「有些人寧可花百萬買名車，卻不願花三萬、五萬做健康檢查」，蘋果創辦人賈伯斯罹患胰臟癌病逝，得年五十六歲，「有人幫他開車、有人幫他賺錢，沒有人會幫他生病，倒下去才知道，全世界最貴的床，就是那張病床！」

健康管理是自己的責任，有一句話這麼說，「年輕時不要拖累生你的人，年老時不要拖累你生的人」，尤其是有三高、家族病史的人更要注意自己的健康，醫療費用花最多的是生命最終的一兩年，或是一、兩百天，吃了很多的藥、開了很多刀，最後撒手人寰，還有可能債留子孫。

有財經專家表示，「健檢是投資自己健康最好的一張股票」，健檢最重要的目的就是「早期診斷、早期治療」，零期、初期沒有病兆，組織開始有變異時即開始追蹤及複檢，初期手術健保都可以給付，可大大減少家人的負擔。

深度健檢鎖定三大重症

健康檢查分為一般健檢及深度健檢，一般健檢包括血液、尿液、胸部Ｘ光檢查、局部超音波檢查，但是傳統儀器靈敏度不足，「癌症的偵測率只有0.3％」，才會發展出深度(高階)健檢。

以肺癌來說，一公分以內的腫瘤，胸部X光幾乎檢查不到，肺癌細胞從零長到一公分，通常要三到五年的時間，一公分長到五公分只須一到二年，這也是為何有人兩年前才照X光，兩年後卻檢查出罹患肺腺癌。另一方面，血液檢查分析血糖、血脂、尿酸、肝腎功能指數，對於細胞組織早期變異亦無法察覺。

深度健檢則利用磁振造影(MRI)、低劑量電腦斷層檢查、高解析度超音波、無痛腸胃鏡等高階儀器來檢查，鎖定在心血管疾病、腦血管疾病、癌症等三大重症，當然也包括其他的慢性疾病，以腦血管瘤來說，用MRI檢查最有效果，組織有0.2公分變異即可偵測到，方便後續的醫療及複檢。

猝死多半肇於心肌梗塞或腦血管破裂，傳統Ｘ光及抽血無法判斷心臟鈣化或心血管阻塞程度，通常使用電腦斷層評分，如果超過四百分以上的高危險群，必須同時打入顯影劑，觀察三條動脈阻塞的狀況，「阻塞75％，建議病患掛心臟科門診，阻塞90％，就必須馬上做處理，因為會有立即的生命危險」。

另外像是胰臟癌、肝癌、乳癌，用一般的超音波檢查也不易發現，尤其是胰臟癌、橫隔膜以下的腫瘤最難被診斷出來，用MRI磁振造影，即能很精準找出病兆位置。

魏聰文提到，有一位Ｂ肝帶原的客戶，本來在醫學中心健檢，一年追蹤兩次，來到北投健康管理醫院用MRI磁振造影，最早發現乳癌，手術處理完之後，癌細胞轉到肝臟，因為長在橫隔膜下面，開刀也不好處理，最後換肝維持生命。

高階健檢可逐年逐項進行

還有一個案例，過去在醫學中心檢查沒發現，來到北投健康管理醫院檢查已經是胰臟癌二期，由於長在胰臟頭部，無法立即手術，目前只能化療處理。

「深度健檢是把大家擔心的癌症病兆找出來，做後續有效的治療和健康管理」，北投健康管理醫院會針對客戶目前身體狀況、三高及家族病史提出最適切的健檢項目，魏聰文提醒，超過四十歲的民眾，最好做一次完整的健康檢查，此後每年再取重要部位進行追蹤。

高階健檢費用從幾萬元到十多萬不等，民眾可以依照自己的經濟能力及身體狀況逐年逐項做檢查，例如原本要價七到八萬元的健檢套組，可以拆成三到四年來完成，「今年做肺部、明年做肝臟」，也可以達到健康管理的目標。

除了定期健康檢查之外，良好的健康管理包括飲食均衡、充足的睡眠及運動，最重要的是要時常注意身體發出的警訊，魏聰文指出，任何器官過度使用，一定會給你訊號，當訊號來時，千萬不要「已讀不回」。

今年三月，國標女王劉真因為心臟主動脈狹窄，手術中心臟功能恢復不良而過世，九月，藝人小鬼(本名黃鴻升)在自家浴室猝死，醫生判定主動脈剝離，年輕生命殞落，演藝圈及社會各界惋惜，這些突發疾病其實都有徵兆可循。

心血管疾病有年輕化趨勢

心血管疾病(心肌梗塞、心肌症、心律不整)一定伴隨心悸、呼吸急促、咳血、背痛、噁心、暈眩等症狀。高血壓、高血脂容易造成腦血管破裂，當發現說話不清楚或講話速度變慢、一邊手腳無力，可能是中風前兆，若是嚴重到有爆炸性頭痛，就必須趕快到醫院做治療，把握黃金治療的三小時，以免傷及腦神經，造成不可復原的永久性損害。

近年來，心血管疾病有年輕化趨勢，好發高峰在四十歲到五十歲之間，如果有三高、家族病史的民眾，三十歲、三十五歲要定期抽血檢查、心臟超音波及斷層掃描，追蹤心臟鈣化指數、冠狀動脈阻塞程度。

腦血管破裂包含中風、出血及梗塞，位居死亡第四大主因，台灣發生腦血管瘤比率是千分之三，六十五歲好發機率是三十五歲的十倍，年齡越大，死亡率越高，四十歲以上、有三高的民眾，最好做一次腦神經及頸動脈的MRI檢查，了解腦部組織的狀況。腦血管瘤長到0.6到0.7公分，即瀕臨破裂邊緣，一旦破裂，不是當場死亡，就是變成植物人，影響家庭甚大。

健康管理師提醒回診複檢

北投健康管理醫院專注在預防醫學，是為亞健康人所設立的醫院，採用「醫檢分離制」，院內只做檢查，不做治療，擁有來自榮總、亞東、北醫所組成的醫師團隊，提供精準的健檢分析，做完檢查後，會協助病患尋找適合的醫生、安排病房，平常客戶忙於工作、家庭，內部更有健康管理師定期提醒客戶回診複檢。

「檢查一下子、健康一輩子」，為降低民眾對於健檢的緊張恐懼，北投健康管理醫院與老爺酒店合作，打造休閒式的健康醫旅，院內一樓是法式餐廳、二到五樓為健檢中心、六到十二樓為飯店，並結合在地觀光景點，像是北投溫泉、于右任梅園、張學良文物館、北海岸等，推出兩天、三天的醫療旅遊，讓民眾舒心，也活絡醫療產業的經濟價值。

(本文摘自《理財周刊 1052期》)

《理財周刊 1052期》

(中時新聞網)