二○一九年蘋果iPhone悄悄搭載UWB(Ultra Wideband，超寬頻)晶片後，讓這個老掉牙的舊技術有了新生命，吸引其他手機品牌跟進，未來不僅將成為手機的標準配備功能，更有望在智慧家庭生態系的發展中大鳴大放，潛在需求商機才剛要爆發，供應鏈準備迎來轉骨的契機。

手機廠主導的智慧家庭場景要角

目前消費市場的主要玩家有蘋果、三星、小米及恩智浦(NXP)，一類是手機廠，一類是晶片廠，近期動作是越來越積極，有機會藉由龐大的果粉、米粉加速智慧家庭生態系的實現。

在手機的應用場景下，UWB能夠以手機為核心進行感知測距，避開了傳統行業中的節點布網的模式，可實現手機物聯網遙控、智慧開鎖、車庫控制及安全支付等功能，潛在應用商機龐大。就目前的發展趨勢來看，UWB將會是手機廠主導的智慧家庭必備傳輸技術，成為手機的標配應是指日可待。

二○一九年九月蘋果發表的iPhone 11率先搭載代號為U1的UWB晶片，打響消費性電子應用的第一炮，同一個月份恩智浦(NXP)隨即推出UWB晶片SR100T。二○二○年二月射頻元件大廠Qorvo以約四億美元收購UWB定位晶片廠Decawave；八月三星發表的Galaxy Note20系列及九月發表的Galaxy Z Fold 2旗艦手機均採用UWB技術。

帶頭的蘋果率先導入非手機裝置

二○二○年九月蘋果將U1晶片放入新發表的智慧手錶Apple Watch Series 6；十月小米正式發布基於UWB技術的「一指連」解決方案；十月蘋果新發表的iPhone 12延續搭載U1晶片外，同步發表的智慧音箱HomePod Mini也搭載，可看出蘋果從手機端延伸至其他裝置端的布局。

HomePod Mini既是智慧音箱，也是UWB集線器裝置，將可以與其他UWB供電設備的iPhone、Watch、AirPods、iPad等蘋果產品進行連接。預期UWB將是蘋果未來的佈局重點，U1晶片用在iPhone 11、iPhone 12及Apple Watch等行動裝置或穿戴裝置後，如果家中再有一個支援UWB且不太會移動位置的智慧音箱作為集線器，將可以做為一個很好的定位點作為輔助，加上智慧功能，智慧家庭生態性的建構將更為完整。

蘋果為首家將UWB技術應用於手機的公司，晶片為自行研發，也有望搭載在即將發布的AirTags追蹤器上，可以直接被iPhone定位，裝在腳踏車、錢包、鑰匙等容易弄丟的東西上面，隨時定位並避免被偷或一時找不到。

無中生有的產品 創造營運新動能

通過搭載新的外部通訊硬體來打造服務生態，一直是蘋果構思獲利的新模式之一，例如從iPhone 6開始，蘋果就將NFC納入其中，進而推出Apple Pay服務。AirTags涉及到電子標籤的硬體身分，未來可達到的實際規模可能更大，甚至會帶領蘋果產品向解鎖汽車及追蹤電子錢包等領域前進，更重要的是其也可能幫助蘋果強化智慧家庭及AR領域，透過UWB技術來打造蘋果AirTags新生態的企圖心，有望在今年實踐。

三星攜手恩智浦打造全生態系

三星Galaxy Note20 Ultra手機，首次將恩智浦UWB晶片整合至Galaxy系列裝置，為首個採用UWB技術的安卓裝置，應用於文件共享傳輸、SmartThings Find等功能，讓照片、影音和檔案的共享變得更加簡單。

三星與恩智浦均為FiRa聯盟創始成員，該聯盟成立於二○一九年，主要促進UWB技術開發及廣泛採用的互通性(Interoperability)。恩智浦已將UWB列為重點拓展技術，以安全行動方案推動當前行動生活方式，並圍繞UWB技術建立聯盟，希望能夠打造一個手機、汽車及IoT的全生態系統。

三星則規劃UWB可用於手機及門鎖聯動感應、大型室內空間快速定位、安全遠距付款、尋找智慧家居裝置等，並透過與四五個跨領域組織進行開放式協作，組織涵蓋汽車製造、消費性電子到企業與大專院校，企圖推動標準化，吸引更多廠商。

(本文摘自《理財周刊 1052期》)

《理財周刊 1052期》

(中時新聞網)