長大之後，還有多少人會記得小時候的國小老師長甚麼樣子嗎？對於大部分人來說，應該只會記得國小老師兇不兇、對人好不好，很少會特別注意老師的長相吧。就算當時的老師是美女，國小時期一定也不會多注意，長大後看照片才會驚覺，原來老師是正妹呢！

這位老師擁有自然清新的甜美外表，一頭浪漫長髮。（照片來源：PTT）

近日有網友在PTT表特版分享一位國小老師的照片，這位老師擁有自然清新的甜美外表，一頭浪漫長髮，下班放假後換上比基尼，才發現老師身材纖瘦，胸前卻大大有料。從一張繪製燈籠的照片看起來，這名國小老師似乎是美術老師，讓網友大喊：求老師一對一教學！

PTT鄉民們紛紛回應：「這老師很有料」、「好想當他的學生喔！」、「我知道為什麼我美術課分數都這麼低了」、「我怎麼都沒有這種老師」、「老師我與我兒子都交給你了」、「蔡依林？」。

甚至還有人留言「師大學姊給推，當年教甄榜首」、「母校美術老師之女+酒吧一面之緣，必須推」、「英文課同班，本人根本仙女」、「幫隔壁班同學推一下，人真的美」，說得像認識本人一樣，不知是真是假。

休假換上比基尼，網友稱讚這名國小老師身材超有料。（照片來源：PTT）

(中時新聞網)