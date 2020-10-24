美國總統川普22日和民主黨對手拜登進行了選前最後一場辯論，知名律師葉慶元聽完這場辯論後，認為川普翻盤機會又更小了。

在22日最終辯論會上，疫情仍是攻防焦點。川普從開始就強調自己抗疫成就，並表示各州疫情已好轉，稱疫苗數周內就會出現。拜登則強調因疫情喪生者已超過20萬，川普仍無完善計畫，甚至不要求戴口罩，他接手後會提出周全計畫。

雖然川普聽從顧問的建議，在最後一場辯論中，展現遠比以往克制的態度，但仍舊無法力挽狂瀾。分析認為，雖然川普比第一次辯論時低調得多，沒那麼充滿毀滅性，但川普辯論時還是忍不住謊話連篇，甚至不時進行人身攻擊。

對於這場辯論表現，葉慶元在臉書發文表示，川普本來就是落後的情況，如果昨天拜登表現失常，川普或許還有機會力挽狂瀾。現在看來，川普翻盤的機會又更小了。

而CNN在總統大選辯論最終場前公布最新民意調查，拜登(Joe Biden)仍以52%領先川普(Donald Trump)的42%，但相較10月6日拜登以57%領先川普41%，優勢持續縮水。而辯論後的即時民調顯示，拜登在終辯中整體表現得比川普好。

(中時新聞網)