iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今(23)天正式開賣，到底該不該升級，應該是不少果粉心中的疑問！今年度iPhone 12系列憑藉在軟硬體上的整合，將備受歡迎的「夜間」模式擴展到更多相機，實現更出色的運算攝影功能。iPhone 12 Pro 上配備的光學雷達掃描儀，則可在低光源環境下更快速進行自動對焦，進而實現「夜間」模式人像。到底這些對於夜拍的加強，在專業攝影師眼裡，有何想法？來看看 IPPA攝影獎的常勝軍攝影師 Paddy 趙培均和專業攝影師施信鋒針對 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 相機性能的搶先測試與評價。
Paddy 趙培均表示：「這次iPhone 12 Pro 在超廣角鏡頭也能夠開始應用夜間模式，使微光場景能夠有更多元的拍攝視野；而人像模式對於前後景的智慧判斷也越來越精準的趨勢（以實拍圖中可以發現被攝者的眼鏡邊框並未被判定為背景而糊化）」他建議用戶當啟動夜間模式拍攝時，畫面中心會出現十字線，在運算期間要盡可能的對正，以獲得最穩定清晰的成像。另外夜間模式在雜訊噪點的抑制能力也有提升。
攝影師施信鋒則認為，這次iPhone 12系列對於喜好攝影的朋友來說，有兩個很重要的變化，其中第一個是重新設計的主鏡頭，第二個部分則是夜景模式的強化並且三鏡頭皆有支援，這讓手機拍攝的可能性又更加地提高了，在之前iPhone 11 Pro(Max)遇到低光源時，原則上只會使用主鏡頭來拍攝，確保拍攝品質的穩定，但這次的進化能夠讓拍攝時更有彈性，超廣角的部分，iPhone 11 Pro Max 之前偶有變形修正不佳與畫質偏軟的問題，在這次的12系列明顯有了改善，邊角的線條大致上都會呈現直線(下一)，而超廣角加入夜景模式可以使用，所以在極低光的環境也能夠成功的拍出清晰銳利的影像(下二)。
再來夜景模式的部分，得力於A14處理器的進步，演算出來的畫面相當的自然，動態範圍控制的非常理想，以下方這張雨絲與暗部細節的表現，真的令人非常的驚艷，有媲美單眼相機大光圈的純淨畫面。
施信鋒也針對 iPhone 11 與 iPhone 12 的相機進行了比較。他指出直射光源拍攝上，iPhone 11系列都會出現線條狀的繞射光，iPhone 12則不會，而耀光的部分無法完全解決但有減輕。
主鏡頭夜景模式比較，iPhone 12整體的銳利度都優於iPhone 11，但差距很有限，不仔細看其實看不出來，不過iPhone 12系列演算出來的影像寬容度小一點，但實際的表現其實比較自然，相對接近眼睛看到的感覺。
超廣角變形的比較，可以看上方窗戶框線，iPhone 12明顯較接近直線，畫質上因為iPhone 12系列的超廣角有支援夜景模式，也明顯優於iPhone 11，從下方的比較圖來看(下一)，下方其餘超廣角鏡頭實拍的比較圖（下二至下六照片），在有夜景模式的情況下，在低光源時，iPhone 12以及iPhone 11的畫質都有明顯的差距。
上述所有拍攝樣張皆為開啟夜景模式以iPhone 原生相機拍攝，並無其他第三方app的後製。果粉們如果好奇iPhone 11以及iPhone 12在夜拍上的提升，以及iPhone 12 Pro在夜拍人像、超廣角夜拍上的效果，可詳細品味並學習拍攝技巧。
(科技)
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