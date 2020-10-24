iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今(23)天正式開賣，到底該不該升級，應該是不少果粉心中的疑問！今年度iPhone 12系列憑藉在軟硬體上的整合，將備受歡迎的「夜間」模式擴展到更多相機，實現更出色的運算攝影功能。iPhone 12 Pro 上配備的光學雷達掃描儀，則可在低光源環境下更快速進行自動對焦，進而實現「夜間」模式人像。到底這些對於夜拍的加強，在專業攝影師眼裡，有何想法？來看看 IPPA攝影獎的常勝軍攝影師 Paddy 趙培均和專業攝影師施信鋒針對 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 相機性能的搶先測試與評價。

Paddy 趙培均表示：「這次iPhone 12 Pro 在超廣角鏡頭也能夠開始應用夜間模式，使微光場景能夠有更多元的拍攝視野；而人像模式對於前後景的智慧判斷也越來越精準的趨勢（以實拍圖中可以發現被攝者的眼鏡邊框並未被判定為背景而糊化）」他建議用戶當啟動夜間模式拍攝時，畫面中心會出現十字線，在運算期間要盡可能的對正，以獲得最穩定清晰的成像。另外夜間模式在雜訊噪點的抑制能力也有提升。

Paddy Chao藉由iPhone 12 Pro拍攝的夜拍人像作品 (1)。（Paddy Chao提供／黃慧雯台北傳真）

Paddy Chao藉由iPhone 12 Pro拍攝的夜拍人像作品 (2)。（Paddy Chao提供／黃慧雯台北傳真）

Paddy Chao藉由iPhone 12 Pro拍攝的夜間超廣角攝影作品(1) 。（Paddy Chao提供／黃慧雯台北傳真）

Paddy Chao藉由iPhone 12 Pro拍攝的夜間超廣角攝影作品(2) 。（Paddy Chao提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師施信鋒則認為，這次iPhone 12系列對於喜好攝影的朋友來說，有兩個很重要的變化，其中第一個是重新設計的主鏡頭，第二個部分則是夜景模式的強化並且三鏡頭皆有支援，這讓手機拍攝的可能性又更加地提高了，在之前iPhone 11 Pro(Max)遇到低光源時，原則上只會使用主鏡頭來拍攝，確保拍攝品質的穩定，但這次的進化能夠讓拍攝時更有彈性，超廣角的部分，iPhone 11 Pro Max 之前偶有變形修正不佳與畫質偏軟的問題，在這次的12系列明顯有了改善，邊角的線條大致上都會呈現直線(下一)，而超廣角加入夜景模式可以使用，所以在極低光的環境也能夠成功的拍出清晰銳利的影像(下二)。

攝影師施信鋒利用iPhone 12 Pro所拍的夜景照片。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師施信鋒利用iPhone 12 Pro所拍的超廣角夜景照片。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

再來夜景模式的部分，得力於A14處理器的進步，演算出來的畫面相當的自然，動態範圍控制的非常理想，以下方這張雨絲與暗部細節的表現，真的令人非常的驚艷，有媲美單眼相機大光圈的純淨畫面。

攝影師施信鋒利用iPhone 12 Pro所拍的夜景照片，他指出這張照片有媲美單眼相機大光圈的純淨畫面。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

施信鋒也針對 iPhone 11 與 iPhone 12 的相機進行了比較。他指出直射光源拍攝上，iPhone 11系列都會出現線條狀的繞射光，iPhone 12則不會，而耀光的部分無法完全解決但有減輕。

iPhone 12(左）與iPhone 11拍攝直射光源的測試比較。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

主鏡頭夜景模式比較，iPhone 12整體的銳利度都優於iPhone 11，但差距很有限，不仔細看其實看不出來，不過iPhone 12系列演算出來的影像寬容度小一點，但實際的表現其實比較自然，相對接近眼睛看到的感覺。

iPhone 12(左）與iPhone 11拍主鏡頭夜景模式比較（1）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12(左）與iPhone 11拍主鏡頭夜景模式比較（2）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12(左）與iPhone 11拍主鏡頭夜景模式比較（3）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

超廣角變形的比較，可以看上方窗戶框線，iPhone 12明顯較接近直線，畫質上因為iPhone 12系列的超廣角有支援夜景模式，也明顯優於iPhone 11，從下方的比較圖來看(下一)，下方其餘超廣角鏡頭實拍的比較圖（下二至下六照片），在有夜景模式的情況下，在低光源時，iPhone 12以及iPhone 11的畫質都有明顯的差距。

iPhone 12(左）與iPhone 11超廣角鏡頭變形校正效果的比較。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

低光源下，iPhone 12(左）以及iPhone 11夜景模式比較（1）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

低光源下，iPhone 12(左）以及iPhone 11夜景模式比較（2）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

低光源下，iPhone 12(左）以及iPhone 11夜景模式比較（3）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

低光源下，iPhone 12(左）以及iPhone 11夜景模式比較（4）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

低光源下，iPhone 12(左）以及iPhone 11夜景模式比較（5）。（Anfernee Shih提供／黃慧雯台北傳真）

上述所有拍攝樣張皆為開啟夜景模式以iPhone 原生相機拍攝，並無其他第三方app的後製。果粉們如果好奇iPhone 11以及iPhone 12在夜拍上的提升，以及iPhone 12 Pro在夜拍人像、超廣角夜拍上的效果，可詳細品味並學習拍攝技巧。

(科技)