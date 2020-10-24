美國人開始只想把錢存起來過冬，這是利多出盡的原因。美國利用「匯率和利率」雙率將美國的衰退輸出給全世界，讓全世界來共同承擔11年前美國雷曼事件金融海嘯危機，美國聯準會（FED）幾乎連吃奶的力氣都用上了，提供政策支持，如今換國會扛起加速經濟反彈的重任，這個紓困案的規模必須夠大，紓困案過關和何時過關攸關美國和全球經濟，知名經濟學家魯比尼在 Business Insider 的國際趨勢節（Global Trends Festival）表示，期待 V 型復甦的民眾將會失望，比較可能的情況是，美國經濟復甦經過夏季強力反彈後，變得「極度貧血」（extremely anemic）。

利多或利空都不會反應兩次，這是人類的行為模式，看過的利空就不會害怕，當然看過的利多也就會鈍化，今年2月底美國釋出2.2兆美元讓資產負債表到現在已經攀升超過7兆美元，台灣也大舉擴張財政刺激1.3兆台幣，你還緊盯第二次紓困案談判結果嗎?會通過的，因為美元指數貶破93點，下跌已經透漏了過關的訊息，但是股市的反應開始牛皮了，這已經給了我們答案，不是嗎?!

當這次再通過規模1.8~ 2.2 兆美元紓困方案，證明市場對新紓困案的渴求，證明美國復甦速度遠低於平均水準，當然挑明了美國失業率仍維持高檔，還是有一半以上的美國人沒有工作且幾乎沒有收入，因此這次通過紓困案，美國人拿到錢並不會去消費，只想把錢存起來過冬，因此這次紓困案過關，股市並不會向年初一樣上漲，反而會出現利多出盡的向下走勢。

防疫股又蠢動，股票先知道，出口歐美的額溫槍大廠豪展領先創新高價可見一般，顯然美國疫情已經到了全境擴散地步，確認提醒歐美疫情又抬頭了，又根據紐約時報 10月20 日報導，目前美國新增確診案例每天平均為 5.9 萬起是夏天8月初以來新高，估計未來幾天新確診案例數量會創疫情爆發以來新高，也顯示狀況已經相當危急，證明了美國大多數州的疫情確實已經加劇，冬季已至，常待在室內必導致新一波爆發潮的威力將更勝以往。

最近泰博、熱映股價帶量突破下降壓力線，這是市場的力量告訴我們應該把資金擺在哪裡，我們不要相信個人自我的看法，因為個人看法不足以取代市場智慧，歸根究底，「看法」畢竟不能跟「市場判決」相提並論。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)