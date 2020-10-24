北韓第一夫人李雪主自今年1月出席公開活動以後，至今神隱9個月，又有傳聞指她可能遭到金正恩處決，不過另外也有傳聞指，她可能是在照顧金正恩姑姑金敬姬、生病，或者專注於女兒的教育等3種說法。

英國《太陽報》（The Sun）報導，李雪主並未出席10日朝鮮勞動黨75週年黨慶的大規模閱兵儀式，她過去都會參加。

報導指出，李雪主自今年1月25日偕同金正恩出席農曆春節表演活動後，至今已經神隱9個月，未出現在大眾視線前。當時她就坐在金正恩姑姑金敬姬的隔壁，那也是金敬姬自夫婿張成澤2013年遭肅清處決後，睽違6年首度現身。

如今李雪主消失9個月，報導說有傳聞指，她可能生病，要不然就是在肅清行動中遭到金正恩處決。

不過由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）網站22日報導，匿名消息人士指出，針對李雪主神隱，北韓社會內目前盛傳3種傳聞，第一種最為普遍的說法是，李雪主在照顧高齡74歲、身體狀況不佳的金敬姬。謠言指，在處決張成澤後，金正恩對金敬姬的「情感」就不斷上升，並且將她視為「家族長輩」般對待，對她特別照顧。

第二種說法是李雪主正在努力教育可能就讀小學一年級或二年級的女兒。NBA前傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）2013年訪問北韓後爆料，金正恩與李雪主育有一名名叫「珠愛」（Ju-ae）的女兒。

部分北韓人相信，李雪主會親自教育女兒，以培養她成為國家領導人的女兒。

第三種傳聞指李雪主因忙於照顧住院的金敬姬，加上還要教育女兒，因此身體出狀況。

不過南韓專家則認為，由於新冠肺炎疫情全球大爆發，李雪主可能為了保護孩子，因此避免出席公開活動。

(中時新聞網)