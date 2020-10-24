遭罷免的前高雄市長韓國瑜，回到雲林沉潛，何時將復出政壇，持續成為外界關注焦點，更屢被傳出將參選下屆國民黨黨主席、台北市長、桃園市長，但他皆未證實。然而，韓國瑜最新一篇的發文是站出來力挺中天，吸引10萬人按讚。對此，國民黨智庫國政基金會副執行長黃心華則說，這樣的人氣，國民黨政治人物尚無人能超越韓國瑜。

韓國瑜19日的貼文寫下，「中天一關門，台灣民主也會關門」，他提到，「沒有監督及諍言直諫的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。如果中天新聞真的被關台，那麼台灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由將成為國際社會最大的笑話，因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府，從此以後，無論是自肥貪污、還是美豬核食，人民再也發不出真正的聲音，因為所有的媒體將只能歌功頌德、不能針砭時事。」

韓國瑜貼文有10萬人按讚，對此，黃心華接受《中評社》訪問時提到，韓國瑜臉書最近兩篇發文，分別是力挺中天跟談雙十節，都引起熱烈迴響，這樣的人氣，國民黨政治人物尚無人能超越；他直言，韓國瑜的網路聲量一直都很高，可是還看不出來他的動向，目前好像還沒有確切動作。

另外，黃心華說，「目前看來韓粉力量沒有散，現在沒有選舉應該沒有韓黑反串的問題，所以現在還會呼應韓的網路聲量，都是對他有認同的人，死忠支持者」。

(中時新聞網)