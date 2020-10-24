「小皇帝」詹姆斯的當今聯盟第一人身分再被外界嚴重質疑！根據《The Athletic》採訪20名圈內經紀人，除了大部分都在批評詹皇跟他的王牌經紀人瑞奇保羅壟斷球員市場，有些經紀人更認為詹皇做人不夠真誠，甚至迷戀於刻意製造自己傳奇色彩。

「詹姆斯是相當傑出的人才，但他的公眾與場外形象看起來太像人為操作，太多的事情都是明顯提前排練與設計過的，給人就是不夠真誠感覺，」一名不願具名的經紀人表示，「他太過癡迷創造自己傳奇，而不是讓傳奇自然而然產生。」

或許是最近針對詹姆斯與喬丹誰才是史上最強的話題炒作很凶，隨著詹皇幫助湖人拿下隊史第17冠，總是難免又被拿去跟喬丹做出比較，會讓部分經紀人說出這種針對詹皇相當負面的言論，或許只是想要打壓詹皇最近的高漲人氣罷了。

特別是針對詹姆斯公眾與場外形象方面，畢竟他擁有相當龐大的經營與行銷團隊在他背後撐腰，難免會給外界這種刻意操作感覺，起碼他確實打造籃球學校幫助孩童成長，也幾乎沒有傳出任何緋聞，就算說他是刻意的，起碼他還是做到了！

(中時 )