古早年代，不少女性嫁人後都會冠上夫姓，但隨著觀念越來越開放，如今冠夫姓之人也越來越少。一名女網友PO文詢問「現在還有人在冠夫姓嗎」，底下一名人妻分享自己在公所登記時，被丈夫逼著冠夫姓的經驗，引發熱烈迴響。

女網友在臉書《女人心事聊聊專區》詢問，「現在已經是2020，這年頭還有女生嫁人會冠夫姓的嗎？」，其中一名嫁作人妻數十年的女網友出來分享自己經驗，表示13年前到戶政所登記結婚時，丈夫硬逼著她冠夫姓，儘管她不願意，但丈夫態度相當強硬，兩人間的氣氛瞬間降至冰點。

未料這時事務所人員看不下去，突然開口嗆男方「都什麼時代了，沒人在冠夫姓了啦」、「你老人家哦？這麼傳統」，妻子說，丈夫聽到後瞬間臉黑，自己則是笑到不行。

沒想到事務所人員彷彿撿到機關槍般，還沒說完，繼續補槍「時代在進步，又不是古代女生，什麼都要看丈夫的，現在已經男女平等，不用冠夫姓了啦」，丈夫聽完後就不再說話，默默轉身離開。

網友看到這則留言後也大讚：「神回覆」、「這戶政所大哥撿到槍了XD」、「說得好，還冠什麼夫姓」、「想知道回家後續」。

(中時新聞網)