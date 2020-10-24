美國總統大選第2場，也是最後一場辯論會已於台灣時間23日登場。美國總統川普與候選人拜登在台上激烈交鋒，卻意外波擊其他國家。川普在辯論中點名印度、中國大陸與俄國的「空氣很髒」，讓印度和大陸「躺著也中槍」。無獨有偶，北韓國營中央電視台(KCTV)也在氣象報導中指稱來自大陸的沙塵暴可能夾帶新冠病毒。

川普在辯論會中提到為何退出《巴黎氣候協定》，卻意外向印度、大陸、俄國開槍。「看看中國、看看俄羅斯、看看印度，空氣很髒。我們拿出數萬億美元卻遭受不公平待遇，因此我退出巴黎氣候協定」

川普一言，誰與爭鋒。隨著川普指責印度空氣骯髒，推特上有關「骯髒」與「你好！莫迪！」成為推特23日最熱門的標籤文。

儘管川普近來積極經營與印度的關係，一方面希望聯印制陸，另一方面也藉由增進雙邊關係來爭取大選中的印度裔選票。不過，如今一番話卻引起印度鄉民的不滿，要求總理莫迪注意並給印度一人個交代。

事實上，印度空氣中細懸浮微粒(PM2.5)濃度已達180至300微克/立方公尺，比世界衛生組織的安全極限值高出12倍。因此，部分印度民眾倒覺得川普不過講出事實。尤其是近來首都德里的空氣汙濁，居民甚至感到呼吸困難。

雖然英國廣播公司(BBC)為大陸緩頰，表示川普對大陸空汙的評論可能不完全正確；但KCTV日前的氣象預報卻意外呼應川普言論。

報導中指出，大量來自中國大陸與蒙古沙漠地區的沙塵暴吹入北韓境內。由於這些沙塵暴可能挾帶新冠肺炎病毒，民眾應盡量待在室內，避免外出工作，而平壤街頭也因此空無人跡。

(中時新聞網)