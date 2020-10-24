美國總統大選終場辯論，在23日順利落幕，美國克裡斯多夫紐波特大學(Christopher Newport University)助理教授孫太一在陸媒投書稱，辯論時，總統川普不斷指稱拜登是典型的政客，過去在歐巴馬政府時期，許多政策都沒完成，但拜登回嗆了一句話，卻讓川普愣住、辯論現場瞬間安靜幾秒，更點醒了不少美國選民。

孫太一在陸媒《觀察者網》投書，提到美國總統大選辯論，有一幕令他印象深刻，係因為川普在辯論會上，指責對手拜登提出的政見華而不實，是典型的政客，批評他過去在歐巴馬政府，擔任副總統時，八年都沒做成的政見，現在才來說要做著做那，當時怎麼不做？

川普這一問題直指對手要害，但拜登的回應著實令人驚豔，拜登表示：「because of the Republican Congress(因為共和黨當時控制了國會)」。話一說完，辯論會現場瞬間安靜了幾秒，川普當下都不知如何接話。

孫太一解釋，綜觀整場辯論表現，川普其實表現優秀，但拜登展現的大局觀更加分，他的回應也代表著，「美國國會才是立法部門，拜登不僅做了防守，估計還讓不少搖擺州的選民認識到，除了最頂端的競選很重要，選票下面從國會到基層的選擇都很重要」。

他提到，美國不少選民有個習慣，要「搞平衡」。有的是不看議題，每次選舉換一個黨投，而有的是在自己的選票上搞平衡，總統選擇了一個黨，眾議員就選另一個黨的；參議員選一個黨的，州長就選另一個黨的。但這種「平衡」，很多時候其實是嚴重違反他們自身利益在投票的，「要實現願景，不能再在選票上搞平衡了」，而拜登這一句回答，估計點醒了不少這樣的選民。

(中時新聞網)