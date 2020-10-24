小飛（彎腰者）走過家屬、老師一起用雙手搭起彩虹橋，期許自我蛻變，不再讓家人傷心失望。（曹婷婷攝）

28歲「小飛」4歲會彈彈琴，國中到大學一路讀音樂班、音樂系，卻在大三時網路交友染毒，人生變調，荒廢音樂、學業淪落販毒，遭判刑5年，在台南監獄服刑的他參加為期6個月戒毒班，成果發表會上，他拉大提琴、母彈鋼琴演奏「城裡的月光」，媽媽吐露「每周編1首曲子盼兒歸」，逼哭不少苦等兒回頭的父母。

從小是人生勝利組的小飛，父親是工程師、母親是音樂老師，他年幼嶄露音樂天份，4歲就會彈鋼琴，國中考上音樂班，他沒辜負音樂才華，參賽獲獎無數，考上大學音樂系後，同年就拿下大提琴演奏第1名，成為學校風雲人物。

他大一教琴、時常獲邀演奏自給自足，大三卻開始伸手跟父母要錢，雙親察覺異樣，但他已陷入毒海。母親吐露，當時自己抗癌成功，撿回一條命，卻發現兒子染毒，幾度想不開，傷心自責也痛苦，一心盼著把兒子拉回正軌。

小飛是同志，家人知道但不願正面面對，他只好長期壓抑，上大學透過網路交友認識伴侶，跟著伴侶吸食安非他命、海洛因，尋求認同，父親一度想辭掉工作、陪他戒毒，但小飛選擇逃離，隻身從北部到台南生活，認識藥頭甚至販毒。

2年多前，父母再度有他的消息，竟是他要入獄服刑，「我內心很孤獨，以前太自我，覺得沒有人的程度跟得上我，很懊悔走這段路，但也感謝這過程，一直在外面追求被愛，其實父母給我最多的愛。」小飛入監服刑2年，明年可望申請假釋，對音樂仍懷抱夢想的他說，出獄後，打算重拾提琴，從事教學也想宣導反毒。

台南監獄自今年5月開辦「科學實證戒毒班」，並與財團法人臺灣更生保護會臺南分會、臺南市政府社會局、法律扶助基金會臺南分會、勞動力發展署雲嘉南分署臺南就服中心、無犯罪促進會、臺南市藥師公會、大集文教服務協會、正念關懷協會、幻奇表達藝術治療學會等機關團體合作，更與南市府社會局合作辦理「家屬支持暨自助團體」，以家屬為對象，修復收容人與家屬關係，讓家庭成為收容人戒毒一大助力。

實施6個月的戒毒班共23人結業，23日辦理「結業典禮暨家庭日」，邀請各合作單位貴賓、授課講師、家屬約55名蒞臨參與，希望藉由親友的鼓勵支持，強化毒品收容人與家人的情感連結。

(中時 )