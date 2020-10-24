送生日禮物也能送到吵架？一名男網友表示，自己送了個2000元的包包當作女友的生日禮物，沒想到女友收到後當場變臉，嫌棄不已，兩人為此大吵一架，吵到快分手，讓他忍不住抱怨「現在女生物質慾都這麼強嗎」，還說是不是乾脆找個越南新娘算了，沒想到討拍不成，網友一看內文卻都直指是他的錯。

男網友在臉書《靠北女友my girl》表示，為了慶祝女友生日，自己提前一個月買好生日禮物，是個售價逼近2000元、質感相當不錯的包包，要給女友大驚喜，期間都一直期待女友收到禮物後的表情。

沒想到女友生日當天收到包包後卻秒變臉，嫌棄不已，直說「這個包包是仿冒的你不知道嗎」，當下就找出正版的照片給原PO看，表示自己絕對不會帶著這個包包出門，要原PO不要亂花錢，更嗆「沒誠意乾脆別送」。

原PO抱怨「難道送這個包包讓妳很丟臉嗎」，他坦承自己的確不懂名牌包，但女友有必要反應這麼大嗎，直問「現在女生物質慾都這麼強嗎」，自己就算有錢，上萬包包真的買不下去，乾脆去找越南或印尼女生結婚算了。

沒想到原PO討拍不成，網友反應卻一面倒：「這是奇檬子的問題」、「你真的不懂牌子造成的尷尬」、「買仿冒品比沒送還嚴重」、「自己不做功課，隨便應付的下場就是這樣」、「女友也沒叫你買名牌，是你自己打腫臉充胖子」、「你沒搞懂，你穿Niko、Adidis上街有多尷尬知道嗎」、「可以買便宜的，但買仿冒品就是你的錯」、「這不是物質慾問題，而是帶仿冒品上街真的很丟臉」、「你不知道現在外籍的超愛金飾嗎？沒個3、5000根本送不起」；但還是有少數人幫原PO說話：「不知者無罪啦」、「重點應該在心意才對」。

(中時新聞網)