香蕉放7天的變化及熱量對照表。（圖／翻攝自營養初 Nutrue-營養師杯蓋臉書）

香蕉可快速補充能量又有飽足感，是大眾最愛的水果之一。不過，香蕉熱量不低，吃多了可是會長肉的。營養師說，大根香蕉一根就是2份水果，為避免熱量太高，要特別注意攝取量。營養師建議，香蕉放7天熱量最低，若要吃營養一點，則選擇剛轉黃的香蕉最好。

營養師「杯蓋」蕭瑋霖以「香蕉放久熱量更低？！」為題在臉書上貼文提到，香蕉其實是滿特別的水果，依照擺放時間不同，除了質地還有口味變化之外，營養價值也會起變化。一開始採下的香蕉是綠色的，蕉農會利用乙烯將香蕉催熟，這過程中香蕉就會有質地及口味上的轉變。杯蓋指出，乙烯會加速香蕉中果膠酶作用，導致果膠分解後，讓香蕉變軟，而乙烯也會促使澱粉酶分作用，使澱粉被分解成葡萄糖，造成甜度上升。

至於哪種香蕉比較好吃？杯蓋說，其實沒有一定。香蕉放久熱量會低非常多，但會因此流失維生素A，且維生素C含量也下降很多，所以香蕉放久熱量雖低，營養價值卻也沒了，最好依目的取向選擇香蕉。

眾人皆知香蕉會由綠轉黃，可知其中原因為何？其實是因為香蕉皮中的葉綠素消失，慢慢變成黃色。杯蓋建議，如果單純想吃甜甜的，可以選擇熱量低的香蕉(放7天)，若想走健康取向，吃營養一點，選擇剛轉黃的香蕉最好(放1天)。

(中時新聞網)