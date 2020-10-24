有鑒於俄國、大陸與美國的關係日益緊繃，俄國總統普丁22日表示未來「可以想像」與中國大陸建立軍事同盟。由於俄國與大陸分別為全球第2與第3大軍事強權，「每日郵報」認為聯手後的俄國與大陸，在多個關鍵領域的實力將遠遠超越美軍。

「每日郵報」報導，普丁在與外交政策專家舉行的視訊會議中，被問到「莫斯科與北京是否有可能建立軍事同盟」時，回答「我們沒有這個需要，但理論上來說，這事可以想像，那確實很有可能」。

普丁還提到，俄國分享的敏感軍事科技，大幅提升大陸的軍事潛力。不過，究竟具體項目為何，他沒有說明，僅表示該項目十分敏感，並強調相關合作提升大陸的國防能力，未來兩國的軍事連結會更加緊密。他也提到，陸俄舉行的兵棋推演，象徵雙方軍事合作正蓬勃發展。

雖然俄國與美國的關係日益緊張，但普丁也呼籲將雙方僅存的一項武器管制協定的時限延長，為前述言論帶來些許緩和的氣氛。

「每日郵報」指出，儘管俄國與大陸對於彼此間的「戰略夥伴關係」讚不絕口；但迄今兩方都拒絕公開討論建立軍事同盟可能性。因此，普丁此番嗆辣而又設下保險絲的談話，讓人無限聯想。

報導引述《全球權力指數》(Global Power Index, PwrInx)，指出俄國與中國大陸在全球軍力的綜合指數分別為第2名與第3名，僅次於美國。兩國的聯手在多個關鍵領域上，都讓美國相形見拙。

從現役部隊人數來看，俄國現役與地面部隊人數分別為90萬與40萬，大陸現則為218.3萬人與100萬人，總數為308.3萬至140萬人。相較之下，美國現役與地面部隊人數則分別為137.2萬與47.5萬人。

從核彈頭來看，俄國擁有6375枚核彈頭，大陸則擁有290枚，兩者相加約為6665至6865枚，遠超過美國的5800枚飛彈。

儘管美國的軍事預算為陸俄的2倍以上；但考量到俄國與大陸有許多的「帳面下預算」，雙方能動員的「私房錢」還是很多。

若比較彼此的水面部隊，大陸與俄國共有3艘航艦、812架攻擊直升機、648架運輸機與52艘驅逐艦；美國則有20艘航艦、967架攻擊直升機、945架運輸機，與91架驅逐艦。換言之，美國的水面力量的確無人可敵。

(中時新聞網)