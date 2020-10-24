蔣介石帶著國軍部隊撤退至台灣後，政治軍事情勢極為不利，中共則積極籌劃渡海攻台。（圖／檔案照片）

中共近日連續大規模地舉行紀念共軍參加韓戰的「抗美援朝」70周年活動，韓戰開打塑造了往後數十年兩岸軍事對峙格局，但其實在韓戰之前，台灣風雨飄搖之際，蔣氏父子曾派遣密使李次白前往大陸，試圖與中共建立談和管道。只是當時中共已積極準備渡海攻台，受蔣經國之託的首位兩岸密使不只未能完成任務，甚至因韓戰爆發而受困，最後還遭以特務罪判刑入獄。

國民政府退敗至台灣後，1949年中毛澤東已開始籌劃渡海攻台，原計劃在1950年夏季發動攻勢，但籌辦海空軍及準備戰爭物資迫使攻台計劃延後。美國杜魯門總統發表聲明決定放棄台灣，已經下野蔣介石甚至傳出可能出國的風聲，當時台灣人心惶惶，美國開始撤回外交官員與僑民，在台為數近50萬的部隊則準備迎戰即將渡海而來的共軍。

蔣介石眼見局勢已難挽回，與蔣經國商量派人赴大陸試探與中共和談的可能性，蔣經國最後選定由李次白擔任密使，開啟了首次的兩岸密使作業。

李次白是四川人，當時年約50歲，黃埔軍校第6期畢業，與國民黨軍統局頭子戴笠是同期同學。戴笠建立軍統局後，李次白成為他的得力助手。不過，李次白能力雖強且受戴笠信任，卻因其兄嫂都是中共幹部，妹妹也嫁給共軍將領陳毅的哥哥陳孟熙，政治立場受到懷疑，因而仕途並不順遂。

1946年戴笠飛機失事後李次白便退出軍隊，到了台灣先在台北開設天府酒家，不久酒樓在「二二八」事件被燒毀，李次白轉赴高雄與軍界朋友經營飯店，但因局勢不穩，經濟狀況相當拮据。

蔣經國透過當年的總政治部副主任胡偉克(前右)找上李次白擔任談和密使。（圖／僑協雜誌）

當時蔣經國在務色密使人選時，透過李次白的黃埔同學胡偉克介紹，允諾給予官職，要他前往大陸藉與上海市長陳毅的姻親關係搭上線，傳達蔣經國談和之意，以爭取「第3次國共合作」。李次白同意後於1950年6月1日動身，在上海見到了妹妹與妹夫陳孟熙，並聯絡上陳毅。

李次白很快見到陳毅，轉達了蔣經國和談之意。陳毅身為中共要員之一，不只很清楚中共渡海攻台的計劃，也參與了相關的準備工作。他了解到當時台灣的黨政官員與部隊人心浮動，軍事上已無可挽回，中共不可能在此時進行談和，因此在言辭上推託，並勸李次白自保，「台灣就讓它爛下去」。李次白卻誤解陳毅的意思，以為中共將暫不攻台，因此寄信回台以暗語報告談和任務有成，將暫留上海待命。

李次白在上海過了數周，6月25日韓戰爆發，美國改變對台政策，並派遣第7艦隊巡弋台海，防堵兩岸之間的軍事行動，等於是暫時保住了蔣介石在台灣的局面。如此一來，既有美國人撐腰，與中共談和的事就拋到九宵雲外了。

韓戰爆發時，中共正陸續清除國民黨軍政殘餘勢力，進行鎮壓反革命運動，李次白的身份與軍統局歷史馬上成為被審查的重點，居住與行動受到限制，韓戰結束後，李次白被以國民黨特務罪名判刑4年，刑滿後又接受了20多年的勞動改造，後半生全部葬送在勞改營內。

一直到改革開放後的1980年，李次白才得以離開大陸前往香港，並與妻兒取得聯繫。當時李已年近8旬，原打算隨妻兒返台，但遭到蔣經國拒絕。此後李次白流落香港等待機會，數年後抑鬱而終。

李次白答應蔣經國擔任密使時，誰都沒想到兩岸會因國際局勢變化而分隔超過半世紀，在這半個多世紀中，兩岸之間不斷有密使往來，李次白做為首位兩岸密使，雖開兩岸密使先河，境遇卻是最慘的一位。

(中時新聞網)