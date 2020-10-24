美國11月3日總統大選後，大陸解放軍若趁機攻台？美軍會救嗎？前美國在台協會(AIT)理事主席卜睿哲23日表示，若美軍重新在台駐軍，可能會讓北京感到壓力，要求中止對美外交關係。對此，臺北市議員王鴻薇直言，「美國真正在意的是『美中會不會斷交』」。

美國知名台海問題專家卜睿哲22日出席美「戰略與國際研究中心(CSIS)」舉行的線上研討會，他提到，台灣內部近期有人在鼓吹美國重新在台駐軍，當被問及「美軍再駐台」可能性，卜睿哲不諱言說，首先，台灣軍隊要能夠堅持幾周甚至幾個月，美軍才能全面抵達，這對台灣軍隊而言不容易。

其次，如果美國決定向台灣派兵，台灣或許會認為，「我們的任務結束了，美國將確保我們的安全，我們不需要在防務上花更多的錢，我們不需要提高後備力量等」。卜睿哲強調，「如果美國現在決定向台灣部署軍隊，北京會感到巨大的壓力，要求中止或取消與美國的外交關係，因為我們破壞了雙方建立外交關係的基本原則之一」。

對於卜睿哲一番話，王鴻薇23日在臉書貼文，她認為「老美在意的是美中會不會斷交，美國既然怕斷交，難道不會更怕打仗？」。有網友也憂心表示，「老美是以利益為主，哪天突然又翻臉，跟大陸手牽手稱兄道弟也不奇怪」。

(中時新聞網)