美國再度牽線 川普：蘇丹將與以色列關係正常化 05:522020/10/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普今天宣布，蘇丹將開始與以色列關係正常化。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天宣布，蘇丹將開始與以色列關係正常化。他在白宮告訴記者，至少還有其他5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。 路透社報導，蘇丹是近兩個月以來第3個與以色列關係正常化的中東國家。在川普居間斡旋下，阿拉伯聯合大公國和巴林已與以色列建交。 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天證實將與蘇丹關係正常化，並稱這是「新時代」的開始。（譯者：陳正健）1091024 (中央社) #以色列 #關係 #蘇丹 #川普 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 最終辯論「中規中矩」CNN：一關鍵讓川普失算了 - 國際 遭金正恩處決？李雪主神秘消失9個月 - 國際 影》川普只剩一張嘴 麥克風消音畫面曝光了 - 國際 選前關鍵背書！路透：拜登將獲北美建築工會支持 300萬藍領力挺 - 國際 - 中央社 CNN民調：美大選終辯 拜登53％輾壓川普39％ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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