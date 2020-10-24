美國總統川普今天宣布，蘇丹將開始與以色列關係正常化。他在白宮告訴記者，至少還有其他5個阿拉伯國家，希望與以色列建立關係。

路透社報導，蘇丹是近兩個月以來第3個與以色列關係正常化的中東國家。在川普居間斡旋下，阿拉伯聯合大公國和巴林已與以色列建交。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天證實將與蘇丹關係正常化，並稱這是「新時代」的開始。（譯者：陳正健）1091024

(中央社)