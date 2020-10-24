今年公費疫苗短缺，台北市教育局準備21萬支疫苗，甚至挪用教師預留的1萬劑疫苗也可能不夠打，北市各級學校卻收到教育局通知，將有不夠打的情形，施打順序為身心障礙學生、再由低年級開始施打到高年級，而6年級的班級施打順序竟以「抽籤」決定，讓家長痛批，「太離譜！打疫苗像在抽生死籤。」

台北市國小至高中約有24萬學生，教育局今年備有21萬劑疫苗，加上教師預留的1萬劑，有22萬劑，但如超過9成學生施打，疫苗就可能有不足的情形，而流感疫苗從5日開打，根據北市衛生局統計，截至21日，國小至高中只施打了80所學校，約7萬2千劑，還有220所學校尚未施打，對此，北市衛生局表示，每年施打進度不一定，會依學校排程決定。

教育局發給各級學校公文提到，目前的疫苗僅能供應身心障礙學生及1至5年級學童施打，而6年級的班級順序，竟是以公開抽籤決定，而班級內施打的順序也是由抽籤決定。

北市永安國小學務主任梁志恒表示，目前無法預估是否所有學生都能施打，教育局也無法確定，只能極力向衛生局爭取疫苗，盼所有學生都能打到；北市新生國小校長陳智蕾說，目前還不知道數量是否足夠，但有收到教育局的公文，因應如數量不足時的做法。

北市議員許淑華痛批，「衛生局說都有預留學校的數量，如今教育局卻發公文給學校要抽籤，看似公平但根本不合理。」

兒子就讀北市國小6年級的廖媽媽說，「疫苗不足用抽籤，真的很荒謬，小孩是國家幼苗最需要，數量應事先掌控，流感嚴重甚至會導致死亡，政府連基本的疫苗掌控都做不好，再加上疫情，那小朋友是不是都死光光。」

(中時 )