便祕已成了現代人的通病，造成的原因和飲食習慣及工作壓力都有關係。一名30歲的年輕男子長期有便秘的困擾，且覺得肛門有異物卡住，導致肚子越來越大，但試過了許多方法都無效，醫生安排他照電腦斷層，發現大腸腸道有一塊異物塞住，開刀後才得知竟是「一朵完整的香菇」，大腸旁還長出一顆顆腫瘤，診斷是癌症第二期。

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》中分享個案，一名30歲的年輕男子長期便秘，且感覺肛門處有異物，先前按照醫師指示使用軟便劑、甘油也都沒有用，肚子還越來越大。

（圖／翻攝Youtube醫師好辣）

經X光檢查，發現病患的腸道阻塞，小腸還出現通常開刀後才會有的「氣液象限」，但病患卻表示自己沒有開過刀，做了電腦斷層後，發現的確有異物卡住，會診大腸直腸科醫師後開刀，才發現竟是一朵完整的香菇，且腸道旁還長了一顆顆的腫瘤，已經開始吃掉大腸肌肉層，診斷為大腸癌第二期。

（圖／翻攝Youtube醫師好辣）

經醫師詢問，得知病患從小就愛吃燒烤、炸物等高油脂食物。醫師也提醒，大腸癌已是國內排名第一的癌症，若是腸外有甚麼問題，一定要盡快就醫，不要仗著自己年輕就忽視了。

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(中時新聞網)