小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】美軍機飛越台灣北部 我否認

美媒報導，美國空軍證實，作為行動情報、監視和偵察任務的一部分，一架RC-135W電偵機曾於21日飛越台灣北部。不過，我空軍司令部昨表示，經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空。

【2】勾結供應商 清心累犯逃稅4764萬

知名手搖飲料店「清心福全」被查獲自2016年起，協助空杯製造商「大隆保麗龍」作假帳，讓大隆短報8成回收清除處理費3億5555萬多元；大隆則回報清心，開假發票給清心虛構轉賣空杯給加盟店，讓清心不但賺一手還逃漏稅4764萬餘元。清心董事長趙福全和大隆莊姓負責人等6人，高雄地檢署23日依詐欺、違反稅捐稽徵法等罪起訴。

【3】習喊以戰止戰 中華民族嚇不倒

大陸國家主席習近平23日在韓戰70周年紀念會上，高分貝向美喊話，他指出，「對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言和他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈」，他還說「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的」，強調中華民族是嚇不倒的。

【4】台北砸70萬請網紅 挨轟根本不紅

新冠肺炎疫情衝擊，北市觀光產業低迷，商業處今年舉辦商圈嘉年華就砸70萬請6位網紅行銷，議員王鴻薇痛批，這些網紅「根本不紅」，有的臉書追蹤數僅千人、IG追蹤僅226人，更有人發文按讚數僅雙位數，分享數甚至掛0，痛批市府根本亂花錢。商業處允諾，將追蹤留意網紅執行成效。

【5】任爸千字文Selina淚決堤

任家萱（Selina）22日在臉書憶起10年前的這天，當時在上海拍電視劇《我和春天有個約會》，因爆破戲不慎造成她全身54%嚴重燒傷，就此改變她一生。前天是她「重生日」10周年，任爸撰寫千字文，Selina結束一整天工作後，認真看完任爸的文章後，淚流滿面，表示雖然回憶當初受傷、復健的時刻，像是重新把當初的痛再翻滾了一次，如今更不捨的是看到任爸的文章內容。

(中時新聞網)