今天清晨氣溫再探，新北雙溪17.2度，入秋以來最冷！沙德爾颱風遠離，今起撥雲見日、秋高氣爽；下一個颱風莫拉菲最快今生成，預估對台灣無直接影響。下一波東北風增強時間落在下周三（28日），迎風面地區再度轉濕冷。

「霜降」後氣溫持續下探，今晨最低溫出現在山區，新北雙溪17.2度，比昨桃園茶改場17.3度略降0.1度，再度改寫入秋以來紀錄。隨著17號颱風沙德爾遠離，北部、東部降雨趨緩，不過乾冷空氣南下，今起白天氣溫雖回升，但日夜溫差較明顯。

今各地氣溫：北部17至24度、中部19至28度、南部19至28度、東部18至28度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今全台各地多雲，局部地區偶見陽光，就算降雨也相對零星，以山區及近山區機率較高。明起至下周二（27日）各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚偏涼。

28日起東北風轉強，台灣地區「迎風雨、背風晴」，北部、東部再度轉濕冷；中南部乾涼，日夜溫差大。今年第18號颱風莫拉菲最快今天形成，預估路徑將追隨沙德爾，通過菲律賓後進入南海，距離台灣遠，影響待觀察。

另外，東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島、沿海空曠地區及各離島有8至10級強陣風，中央氣象局持續發布陸上強風特報。

(中時新聞網)