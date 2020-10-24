好市多昨默默開賣iPhone 12，價格比蘋果官網定價更便宜，大約可省下1000多元，一名網友好奇發問，好市多的手機價格較便宜，加上有90天的退貨期，因此無法理解為什麼有人會到一般通路購買？對此，網友也分析背後的5大原因。

網友在PTT上詢問，在好市多也可以買到iPhone 12，且售價比官網定價更便宜，加上有90天的退貨期，因此他很好奇大家去其他地方，甚至是Apple store購買iPhone的理由到底是啥？明明比較貴又不能退貨，因此他「完全想不到在其他地方買的理由」。

貼文曝光後也引發熱議，許多網友認為「好市多會員」和「手機規格不全」是讓果粉選擇去其他地方購買的原因，「又不是每個人都有好市多的會員，而且好市多沒辦法客製」、「沒會員/好市多很遠/懶的塞車找停車位，完全沒吸引力」、「又沒有全部的規格」、「最主要原因應該是型號不全，然後不是每個人都有會員」。

另有網友點出「賣場的位置限制」、「付款方式」以及「售後服務」等原因也都會影響，「離家最近的Costco兩百公里以上」、「好市多只能分6期」、「沒17%、要會員、沒有每個縣市有」、「信用卡17%不用？要去好市多 有比較便宜嗎？」、「都官網買，多幾百幾千當交保護費，也不用拿到瑕疵機不能退在那邊心裡賭爛好」。

(中時新聞網)