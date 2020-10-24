高雄市議員黃捷。(圖/取自臉書「黃捷 高雄市議員」)

【同志歸同志，政治歸政治？】EP4：爸媽也是看新聞才知道？黃捷出櫃故事大公開！

高雄市議員黃捷自從去年7月底坦言交往過同性與異性對象，認為「相愛不分性別」、「能力更不分男女」後，獲得廣大支持卻也成為部分反對人士箭靶。黃上網路節目分享，自己身為女性參政所面臨的各項「奇聞異事」，直言收到超多「生殖器官照」，辦公室大家已習以為常，還會評論這些生殖器官如「倒鉤形」等形狀的不同。韓粉聞訊氣炸，認為黃談「倒鉤鳥」就行，前高雄市市長韓國瑜在造勢場合講「美白小腿」、「他奶奶的」就不行，雙標嚴重，怒嗆：「放心，很快就投票階段了！妳就繼續北爛吧！」

黃捷日前上YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》接受主持人呂欣潔訪問。黃坦言身為女性與同志政治人物，經常會被以身份別、性別來恥笑，包括想恐嚇她、攻擊她時就會說「妳是不是妓女啊？」「妳上輩子一定是做雞的啊！」等言語。呂問「妳有收過生殖器官的照片嗎？」黃立刻苦笑表示「超多啊！」直言收到辦公室都已經很習慣了，甚至還會評論這些生殖器官形狀的不同，比如「倒鉤」等等，大家真的都已經很習以為常了。

消息一出，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文痛批：「說好的性別平等呢？之前韓國瑜說美白小腿就是對女性的性別暴力？怎麼換人聊男性生殖器官就變得好棒棒了咧！黃捷妳的性別平等到哪去了？男性就沒有性別暴力了？？這樣的議員還不去罷免她嗎？」附圖則寫道：「韓國瑜說個TNND、美白小腿被罵爆，白眼捷聊生殖器形狀倒鉤就蓋高尚？」並在文中標註粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」。

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」隨後也分享「韓黑父母不崩潰」此文，並回應：「放心，很快就投票階段了！妳就繼續北爛吧！」其他韓粉則紛紛留言：「妳會被罷，真的一點也不冤枉！」「真是虛偽……」「她雙親不管她的不當言行嗎？」「嚴以待人寬以待己」、「真的很雙標」。

(中時新聞網)