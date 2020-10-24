惡質房客！4名「山友」日前入住南投清境一家民宿，退房後竟留下大量「黃黃的衛生紙」、啤酒罐，以及沾上不明污漬的棉被，整間房凌亂不堪。民宿老闆氣得上臉書PO文大罵，「不需要把我的房間搞成這樣吧！我到底得罪了多少山友？」

民宿老闆在臉書社團「靠北登山大小事」PO文，指這群山友是3女1男，當天入住時，因房間還滿多的，便幫他們免費升等6人房，房間共3張大床，且是樓中樓房型。老闆說，為了他們提早退房，凌晨3點多就起床準備早餐，不料被如此對待。

「少數的山友！我真的不知道要如何說你們」，老闆指出，這4人退房後，他進到房間準備打掃，一看傻眼，浴室衛生紙散落一地，而且吸滿了水；棉被上一大片黃黃的污漬，「不知道是尿還是啤酒，我不敢聞」；地板到處是空啤酒罐，一看就知道喝太茫。

他打電話給訂房的人，對方不斷道歉，老闆不打算公布全名、電話，但需要賠償的部分希望對方負責，「那些棉被都要銷毀了，怎麼能不賠償」。

老闆強調，這4人連住房都這樣亂搞，很難想像他們去登山，會怎樣對待山林，若他們有看到PO文，希望深切反省。

浴室裡一大坨衛生紙吸滿了水，呈現黃色汙漬。（翻攝臉書）

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(中時新聞網)