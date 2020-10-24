甜馨蛋糕曝光。（圖／翻攝自Michelle王若雪微博）

李小璐曬跟甜馨旗袍照。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

賈乃亮也發文祝女兒生日快樂。（圖／翻攝自賈乃亮微博）

大陸男星賈乃亮和大他2歲李小璐8年前結婚，3年前爆出女方與饒舌歌手PG ONE夜宿門事件，但雙方僅稱是兄妹，去年底李小璐和PG ONE親密擁抱、接吻影片流出，不久賈乃亮透過工作室承認離婚，兩人所育愛女甜馨曾上節目，也是網路寵兒，最近甜馨慶生照片曝光，蛋糕上一句「爸爸媽媽愛你」，讓人心疼。

賈乃亮2012年和李小璐結婚，同年生下女兒甜馨，2014年賈乃亮帶女兒上《爸爸回來了》 人氣高漲，一家三口被視為幸福代表，未料2017年年底，李小璐被拍到和PG ONE過夜，緋聞爆發，期間李小璐和賈乃亮頻傳婚變，但雙方沒證實，去年網上瘋傳李小璐和PG ONE接吻片，和賈乃亮7年婚姻正式告終。

賈乃亮和李小路離婚後，數度傳出復合，但雙方強調只是為了女兒往來，仍是家人。昨(23日)甜馨過8歲生日，賈乃亮先曬出和愛女合照，寫下：「寶貝兒，八歲嘍，還考了個雙100分，為你驕傲，生日快樂」，而李小璐也分享跟女兒的旗袍美照，說：「一晃眼8歲了，我的小甜甜圈。今天最好的禮物是考了雙百分」。

李小璐的朋友也在微博分享幫甜馨慶生照片，母女倆開心相擁，蛋糕還採粉紅城堡造型，可見李小璐寵女兒心情，網友發現雖然賈乃亮沒在照片現身，蛋糕上卻寫著「爸爸媽媽愛你」，似隔空強調對女兒的愛不變。

(中時新聞網)