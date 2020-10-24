60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血 業者痛喊「生意剩1成」

前高雄市市長韓國瑜遭罷免解職後，原本人潮洶湧的六合夜市，因觀光客不來與疫情等關係影響，人潮銳減、攤商歇業。杏仁哥直言，現在六合夜市的狀況只能用「慘」字形容，引發正反論戰。六合夜市自治管理委員會總幹事詹金翰表示，境外觀光客不來、國旅也沒了韓流加持，目前生意最好只能做到全盛時期的五成五，是六合夜市60年歷史以來前所未見的狀況。

杏仁哥接受《中時新聞網》訪問，透露「在地高雄人是絕不會去逛六合夜市」，他說，同樣身為攤商，看到因爲疫情緣故，導致觀光客進不來，現在就連假日的人潮也大幅度減少，杏仁哥回想起韓國瑜當選市長期間，那種榮景不到一年，就被政治介入，讓所有的攤商敢怒不敢言，簡單來說就是欲哭無淚。

詹金翰接受香港媒體《中評社》訪問，表示受到疫情與境內外觀光客影響，目前六合夜市生意最好僅到全盛時期的五成五，剩下四成得靠境外觀光客，但現在境外觀光客不來，沒了韓流其他縣市的國旅觀光客也不來，生意真的受到很大影響，「這是公道話」。

此外，詹金翰也直言，六合夜市60年歷史以來見過大風大浪，從未遇過如今狀況；過去365天全年無休，想休息都沒時間，如今平日人潮大減，全部175攤裡約有30到50攤彈性休息。為因應低迷生意，六合夜市每月會收2700元管理費，6月份已減收一次，而高雄市政府也在24日舉辦活動，藉媒合外送業者盼刺激消費。

(中時新聞網)