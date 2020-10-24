桃園市議員「村長」詹江村遭女粉絲控訴性侵，雙方互相提告，事件持續延燒。今（24）日凌晨詹江村在臉書PO出多篇文章，透露永和分局及汽車旅館調查的結果，並稱遭威脅，緊急發表不自殺聲明。

該女自稱是詹江村的鐵粉，控訴詹在相約吃完麻油雞後，帶她到摩鐵性侵，證稱詹的右邊屁股有胎記。詹第一時間怒控是鬼扯、否認有胎記，隨後又改口，坦承自己屁股確實有胎記，但仍否認性侵。

詹江村今日凌晨貼出媒體報導截圖，內容提到從去年8月至今，新北市永和分局都未接獲性侵案通報，汽車旅館也未接獲相關消息。除感謝中和分局跟汽車旅館調查還原真相，詹江村也控遭設局，「如果是你，我能理解你的痛，但全台灣鋪天蓋地的媒體，這幾天對我的追殺，我已經忍不住了」，並PO出該女與記者的對話。

此外，詹江村也貼出網友留言，稱已蒐集到他的屁股胎記照片，如果不承認性侵女粉絲就要將照片公開，甚至恐嚇要派人槍殺，24日將採取突擊行動，「今晚10點10分我將會指派槍手至您府上進行處決」。

不過恐嚇詹江村的內容是簡體字，真實性引發質疑，網友表示「又一個假帳號」「是職業詐騙一定會說用底片勒索換錢」「這一看就知道是1450兼差詐騙」，但也有人提醒詹江村小心，「報警吧！一切由法律處理」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

詹江村稱遭恐嚇，發表不自發聲明。（圖／摘自詹江村臉書）

(中時新聞網)