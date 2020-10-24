台南一位40多歲單身男性以粗工維生，他對台南市永康區一間彩券行的女員工小雯有好感，因此每2天左右就去買一次彩券或刮刮樂，行動持續近兩年，只為一探女神風采。沒想到，這位純情的粗工雖還未成功追到彩券行女神，就先被幸運女神找上門，開心刮中一百萬元的獎金！

據《自由時報》報導，這位40多歲的純情粗工男從2年前開始就頻繁光顧彩券行，每2、3天來一次，有時是買樂透，有時則是買刮刮樂，但唯一不變的就是他都挑準女員工小雯上班時來，總是帶著羞澀的語氣請小雯協助他選號。

而被粗工男純情追隨的女員工小雯已在彩券行服務8年以上，她披著一頭褐色長髮，不僅眼睛閃閃動人，笑容也相當甜美。彩券行的同事也打趣地分享，大家都看得出來粗工男想找小雯買彩券，彷彿找她買會比較幸運。甚至也有同事大膽地對粗工男提問「是不是對小雯有意思？」，他面對提問則語氣害羞地稱讚小雯很漂亮，還好奇她是否名花有主。

19日時，粗工男照習慣到彩券行見見女神順便試手氣，沒想到他刮開從女神小雯手中接下的那張刮刮樂，眼前的景象竟讓他笑得合不攏嘴，因為他幸運刮中獎金100萬元！甚至還說要立刻去銀行兌換獎金。

據悉，雖然粗工男長期找小雯買彩券，但兩人關係仍停留在顧客與店員階段，兩人互動除日常打招呼外並無更多。對此，彩券行老闆則表示，他不會過問員工私事，但恭喜顧客中獎。

(中時新聞網)