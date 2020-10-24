把飯倒入火鍋錯了？一名網友分享，吃火鍋時覺得白飯太硬，便將半碗飯都倒入湯中一起煮，沒想到卻因此遭到店員臭臉圍觀，讓他非常納悶，但他最後也有將整鍋都吃乾淨。而貼文曝光後，也釣出許多內行網友表示，曾在火鍋店工作過，他們其實只是害怕「鍋底會燒焦」，因為真的超難洗。

網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，吃小火鍋的飯太硬，他把半碗飯倒進湯裡一起煮來吃，結果A店員跑過來看著他的火鍋，什麼話都沒說，但是臉色很難看，後來又拉了B店員一起來看，結果兩個人臉都超臭，沒說話就走了，讓他好奇「怎麼？不能這樣做嗎？我整鍋吃到乾乾淨淨耶！」

許多網友看完表示，「怕鍋底燒焦吧」、「曾是火鍋店的員工，只是擔心黏鍋底難洗而已」、「怕燒焦黏鍋底會刷到度爛」、「做過火鍋店告訴你，飯會沉下去持續加熱會ㄉㄧㄠ在鍋底很難刷」、「因為怕黏鍋，非常難洗，營業場所沒時間跟機會浸泡，變成要用蠻力刷，所以才會這樣的表情跟心情」、。

也有不少網友表示，自己跟版主一樣，超愛這種湯泡飯的吃法，是真的很好吃。「剩下的湯底煮粥加蛋拌一拌超好吃，但真的不要煮到黏鍋底阿」、「剩湯煮粥超好吃的呀！內行人才會的。常煮，從沒焦過」、「而且火鍋湯煮粥超好吃」、

事實上，現在有很多的火鍋店都會炊粥，甚至還有些店家會提供幫忙煮的服務。

(中時新聞網)