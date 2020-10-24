財信傳媒董事長謝金河今早在臉書發文，大讚丹麥在疫情中仍有亮眼經濟表現，是小國崛起，並稱丹麥股市是全球最亮眼，在股市上漲中扮演重要角色的沃旭能源，是因台積電向其購電而貴，諸多離岸風電業者也在數年內來台插旗，與台灣產生高度連結。

謝金河稱，會注意丹麥是因今年看到幾個調查，丹麥都名列前茅。例如全球競爭力調查，丹麥排第2；全球數位競爭力排名，丹麥第3，已打敗香港，開始挑戰新加坡，而其人口僅570萬，更令人刮目相看。

他表示，受疫情影響歐洲股市普遍表現不佳，歐洲道瓊指數今年下跌16.29%(註：引用歐洲道瓊50指數，最新今年內跌幅應14.58%)，但丹麥股市今年逆勢上漲24%，成為全球表現最亮眼市場，沃旭能源股價大漲扮演重要角色。

謝金河指出，以22日收盤價計，沃旭市值4076億丹麥幣，約681億美元，在丹麥、假設移來台灣，都是第２大市值企業。沃旭股價就是因為台積電系他們購電20年而貴；丹麥離岸風力發電業者，從沃旭、CIP，到Vestas，Blades，都來台灣插旗，短短幾年之間，丹麥和台灣產生高度連結。

疫情過後，謝金河表示有機會想到丹麥看看，因為除了離岸風力發電產業，印象中丹麥麵包好吃(註：丹麥麵包實為該國奧地利移工發明，丹麥人稱其維也納麵包而非丹麥麵包)，而養豬事業興旺，是歐洲主要豬肉出口大國，能養好豬兼顧環保，並成為全球率電大戶，令人充滿探索好奇心。

(中時新聞網)