The NBA is targeting Dec. 22 for the start of the 2020-21 season and a 72-game campaign that finishes before the ‘21 Olympics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020

NBA下個球季開打時間又可望提前了！先前謠傳最快要到明年1月以後才打的NBA新球季，如今可能再次產生重大改變，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日爆料，下季開打時間很可能提前到12月23日，例行賽也可能縮到72場。

由於美國目前新冠疫情影響仍很嚴重，所以才讓NBA官方打消等待下去的想法，除了考慮提前開打，更打算恢復正常的主客場進行方式，開放球迷進場觀戰，前提是用更嚴謹方式檢測進場觀眾，且希望能在東京奧運開打前結束全部賽事。

NBA官方也計畫繼續採用上季的「附加賽」形式，也就是分區第8種子與第9種子球隊必須多打1場，藉以決定分區第8種子所屬，且努力避免採用「隔離泡泡」模式進行賽事，如此一來，將很可能大幅增加聯盟與各隊的財政負擔。

目前聯盟理事會正在進行討論當中，畢竟先前規定聯盟必須在新球季開打計畫出爐前8周，就要通知各隊確定的新球季開打版本，所以時間越來越有限，假如聯盟真的想在12月23日開打，勢必要在最近一周內提出正式的新球季開打計畫。

(中時 )