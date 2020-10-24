交通部近期擬與帛琉組成旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心為此召開3次會議，但今日宣布暫緩。指揮官陳時中表示，我方都已經做好準備，帛琉要求的措施相當嚴格，入境後要居家檢疫7天，前後都要檢驗，當地醫療量能吃緊，若有狀況恐難以控制，因此決定暫緩實施，今年要成行機率相對低。

陳時中今出席 「2020台灣全球健康論壇」第2天活動時表示，交通部為帛琉泡泡做了很好的準備，我們也準備好了，但帛琉的措施很嚴格，要求中、高風險國家，出發前要自主健康管理14天 ，自主管理前檢測一遍，檢疫完了再檢測一邊，到帛琉還要2、3次的檢驗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席 「2020台灣全球健康論壇」時表示，帛琉要求的措施相當嚴格，入境後要居家檢疫7天，前後都要檢驗，當地醫療量能吃緊，若有狀況恐難以控制，因此決定暫緩實施，今年要成行機率相對低。（林周義攝影）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日出席 「2020台灣全球健康論壇」時表示，帛琉要求的措施相當嚴格，入境後要居家檢疫7天，前後都要檢驗，當地醫療量能吃緊，若有狀況恐難以控制，因此決定暫緩實施，今年要成行機率相對低。（張鎧乙攝）

台灣屬於低風險國家，根據帛琉要求，到了當地還需要居家檢疫7天，前後都要檢驗。陳時中表示，在旅遊團推動居家檢疫7天是有困難的，帛琉考量醫護量能問題，當地醫護人員相對少，一旦出現狀況就會難以控制，因此也沒有打算放寬。

陳時中表示，旅遊泡泡屬於非必要旅遊，此次暫緩實施後，要在今年成行，機率相對低，但帛琉還是台灣的邦交國，也不能說完全沒有機會。

(中時 )