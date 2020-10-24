今年因新冠肺炎疫情以及陸客不來台灣兩大衝擊，台灣觀光業面臨極大困境。曾是高雄遊覽車業界最大腕的今喜旅行社董事長江其興指出，受新冠肺炎疫情衝擊，財富重新洗牌，有錢人更有錢，中產階級、中小企業或窮人更加辛苦。他喊話政府，若看不到這一點，就代表沒有能力協助百姓危機處理。

今年受到新冠肺炎影響，來台觀光客銳減，嚴重影響觀光業。交通部觀光局祭出39億元「安心旅遊」補助國旅，時間自7月至10月止，不分平假日，在暑假催生出人潮。觀光局9月底時曾表示，自由行住宿，共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9500家參與，較以往補助增加逾2600家；團體旅遊補助2萬6000團、近80萬人，旅行業約2300家參與，較以往增加約700家，另19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人次，合計帶動逾1150萬人次出遊，同時配合振興三倍券等加乘效果，推估創造觀光效益達635億，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

然而，據《中評社》報導，江其興指出，新冠肺炎疫情讓全球各國資源重新分配，台灣中小企業多，受薪階級沒有人能置身事外。疫情衝擊，財富會重新洗牌。江其興感嘆表示，有錢人更有錢，中產階級、中小企業或窮人更辛苦。「政府如果看不到這一點，就代表沒有能力協助百姓危機處理」。

江其興也提及，撇除意識形態，他認為中國大陸疫苗最能免疫、協助人體抗毒。這波疫情至少會延燒到明年年底，若如他所設想，台灣很多產業包括觀光旅遊、餐飲服務等將出問題，恐衝擊整個台灣經濟體質，「台灣難道要走向這一步嗎？」

(中時新聞網)