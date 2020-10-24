當今社會不時可見子女為了爭奪遺產撕破臉，知名作家欣西亞日前在節目中分享了一起類似案例，指出一名罹患癌症多年的老翁與看護日久深情，老翁過逝後，子女看到遺囑內容當場氣炸，提告也要不回來。

欣西亞在節目《新聞挖挖哇！》上透露，一名80幾歲的老翁育有3名兒女，孩子們因忙於家庭、事業，便請一位越南籍看護照顧，因為工作繁忙，3個子女後來越來越少到醫院看爸爸，該名看護照顧老翁很細心，沒有兒女在旁的老翁，便對看護產生了情感，出院回家休養時，因害怕被親友嘲諷「老不修」，不敢將兩人的關係透露給子女知情。

老翁將存的幾百萬定存，轉到了女方的戶頭。（圖／翻攝自YouTube新聞挖挖哇！）

老翁後來決定告知子女，他們不需再為自己支付看護費用，將自行負擔請該名看護住在家裡就近照顧，費兒女也欣然接受了。

只是老翁回家住沒多久，覺得時日不多，也不想虧待這名看護，於是讓對方領出自己定存的幾百萬元，轉到了女方的戶頭，當時行員還親自登門確認，老翁則回應「我們就是同居男女朋友」，因為自己行動不方便，只好委託女友待辦。

老翁不久後過世，離世前也立下了遺囑，將名下的房產、車位全都過戶給這名看護，三名子女看到內容相當錯愕，認為看護詐欺父親所有財產，便展開了訴訟。

由於遺囑內容寫明「因為子女長年不在身旁陪伴，我想留東西給女朋友」。經對照印鑑、簽字，法官認定兩人是「真愛」，最後判決子女沒有權索回父親的財產。

(中時新聞網)