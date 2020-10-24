小嫻2018年結束與何守正結束5年婚姻後，不但並未因此喪志，反倒開始享受單身生活，更跳出舒適圈到墾丁打工換宿，日前她更透露原本還計畫去便利商店打工，不過卻遭到對方提出二條件婉拒。

小嫻表示相當期待之後的打工換宿，因為能有不同機會體驗不同工作性質，而她也透露之前有去詢問是否能去便利商店打工？不過卻遭對方婉拒，主要是怕客人一直找她拍照，另外就是店員不方便穿著制服拍照，勢必會引起媒體關注，恐怕將造成諸多不便，對此她則笑笑表示：「我覺得沒關係，還是不要去添亂好了」。

接著她表示：「下一站的人生歷練要去哪裡學習？」似乎為未來動向埋下伏筆，但也不忘詢問網友意見，是去民宿當小幫手?還是返回演藝圈主持節目或拍戲？對此網友紛紛回應：「做一個節目是你去打工的」、「您覺得自己開心快樂最重要」、「都很好，都是體驗人生的方式」。

小嫻和金剛8月大方承認戀愛ing，獲得外界滿滿祝福，小嫻也不避諱曬出兩人合照閃瞎眾人，對此金剛隨後也曬出情侶照甜蜜表示：「其實蠻可愛的」，恩愛模樣羨煞旁人。

(中時新聞網)