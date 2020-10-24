遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，因草根形象與接地氣作風，吸引一票「庶民韓粉」力挺；2014年曾以民進黨籍當選高雄市鳥松區鳥松里里長陳清茂，就有「挺韓五虎將」之稱。罷韓後鮮少露面的他表示，自己現在主要靠直播謀生；更透露，韓被罷免後檢調曾上門「關心」，懷疑他的資金是否從對岸來？他強調，自己如今雖是國民黨黨員，國民黨卻從未幫過他，活動跟錢都是他自己想辦法靠自己的。

陳清茂接受香港媒體《中評社》訪問，表示自己現在每週一至週五晚間9點都會固定在Youtube上直播，也兼賣一些商品謀生，不少粉絲支持生意還不錯，日子也還算過得去。

話鋒一轉，陳清茂自爆韓國瑜被罷免後，檢調曾上門「關心」他的資金是否來自對岸？面對懷疑，他強調自己一路走來無論參政或挺韓，都是花自己的錢；雖然身為國民黨黨員，但國民黨從未幫過他，所有活動跟花費都是靠他自己想辦法的。為了時時提醒自己，他還在辦公室貼了一張「陳清茂不要一頭熱」的字條。

此外，目前擔任罷免民進黨高雄市議員高閔琳總部發言人的陳清茂也表示，非常感謝支持者的愛戴，至今仍在直播節目上與他熱情互動，大家一起關心台灣時政；他也直言，自己絕對會繼續挺韓，也盼韓粉們的心能持續凝聚，同時他也會努力把不適任的市議員罷免掉。

(中時新聞網)