據美國之音報導，在美國大選進入倒數計時之際，白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）23日坦率直言，對抗中共的外交政策或成為美國總統川普的標誌性外交遺產，也形成美國民主和共和兩黨對中國大陸的新共識。

白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）當地時間23日在英國智庫「政策交換」（Policy Exchange）舉行的視頻會上，以《貴在坦誠：論中國與世界的關係》為題發表中文演說。

博明指出，作為川普政府外交政策標誌的「坦率」，形成了「針對中國的新共識」，不僅是美國民主共和的「兩黨共識」，而且這一共識正為越來越多的美國在歐洲和印太地區盟友所分享。「我們引領了這一共識，」博明在問答環節指出，「這是川普總統的標誌，可能是未來相當一段時間裡改變美國外交政策的主要遺產。」

博明是《華爾街日報》前駐北京首席記者，23日再度以中文發表演講。主持人介紹，博明是美國政府主導對華政策的官員之一，他用中文演講意在直接訴諸全球中文觀眾，因為「他相信，中國並不僅僅由中華人民共和國及其代表來定義」，他希望與世界各地中文觀眾有廣泛互動。

世界上「沒有任何政權比中共更有能力影響他國政策以及國外民眾的認知和選擇，」博明指出，從歷史上看，中共取得政權「並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助於對敵人的滲透和操弄」，這正是今天「中共領導人狠抓統戰工作的原因」。

博明認為，中共統戰的主要特徵「就是不透明」，中共統戰部的工作目標是「蒐集他國情報，對海外居民施加影響」，中共統戰工作的主要手法「是給數百萬人建立檔案」，其中「包括你我」。

在高科技時代的今天，中共借助互聯網，「其心理誘導的原材料是大數據」。博明點名「深圳振華數據信息科技公司」，這家服務對象為中共國安系統的企業，「蒐集了240萬外國公民的資料，檔案囊括了幾乎世界所有國家。這是中共將傳統的列寧主義跟強大的數字監控新工具相結合的宏大部署。」

博明指出，中共統戰攻心戰得益於西方自由世界的自由環境，「我們自己（為中共）創造了條件，我們將知識產權、政府文件和私人生活任意公開，像本攤開的書。」

博明剖析了中共利用高科技大數據監控的最終目的，「是通過軟硬兼施，使得個人選擇甚至國家政策陷入某種有利於北京為所欲為的心態，這是一種認知上的背離，既軟弱又恐懼，得意自滿而又無能為力，彷彿今天說，『認為中共構成威脅還為時過早』，可明天又說，『中共確實是威脅！但是大勢已去，為時已晚』。陷入這種特定心態，就像是服了《黑客帝國》中的「藍色藥丸」一樣被幻象所征服。

博明說，中共統一戰線和攻心戰的厲害之處在於其海外宣傳的兩個永恆主題，「未來是屬於我們的，你越早配合越好；同時，我們跟你們沒什麼不同，別擔心。」他說，這兩句騙辭，「在歷史上共同構成了所有列寧主義運動宣傳的核心。」

他引用新西蘭學者佈雷迪（Anne-Marie Brady）揭露統戰伎倆的話說，中共「一帶一路」和「人類命運共同體」是這類宣傳運動的經典樣本；中共的統戰是「一種工具」，「專門腐蝕和侵蝕我們的政治制度，削弱我們的力量，製造我們的分裂，窒息我們媒體的批評聲音，並用鈔票堵住我們精英的嘴巴，使他們成為中共的維護者」。

博明說，針對中共的統戰攻心戰，川普政府確立了兩個原則：對等和坦誠，「對等其實非常簡單，如果他國損害我國利益，我將以彼之道還之彼身，既合理又通俗，包括針對潛在的侵略者，這是防禦性策略，植根於公平和威懾的概念。坦率的概念是，當大家誠實地和公開地談論朋友、對手和自己時，民主制度是最安全的。

博明表示，「把講真話當成挑釁，是獨裁者禁止民主國家發言的手段，經常能夠得逞。雷根總統說，這是自由國家遭受的第一個也是最嚴重的挫敗。當自由的人民停止向對手說真話時，其實就是欺騙自己，「實際上坦誠布公就是通過減少戰略誤判以促進和平」。

(中時 )