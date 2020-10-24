美國總統大選進入倒數階段，川普拚連任，民主黨競選對手拜登來勢洶洶，民調領先川普10個百分點。台灣網友也相當關注選情發展，甚至有人好奇，PTT是否會開賭盤，但有人也提起4年前的慘況。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁接受香港媒體《中評社》訪問表示，雖然大部分民調都預測拜登當選機會大，但從一開始民調川普已經這麼荒謬了，拜登仍無法有效拉開差距，代表川普有群鐵粉，因此川普連任的機率很高。

對於美國選情，有PTT網友表示，看八卦版上川粉狂洗川普穩贏的文，好奇有沒有哪個版有開賭盤，想全押拜登，一定能爽賺狂熱川粉的P幣。其他人也敲碗「+1希望開」「上一屆也有開」，但也有人痛訴，上一屆太相信民調，全押歐巴馬、希拉蕊，「數萬P幣變家徒四壁」，輸到脫褲。

根據《天下雜誌》報導，4年前美國大選，賭盤預測歐巴馬、希拉蕊勝率超過70%，沒想到川普卻勝選。辯論會後，42%美國民眾對川普的表現並不滿意，英國《經濟學人》也預測拜登勝率高達87%，押注拜登的賭客因此提升到59%，但因4年前川普爆冷門，賭客也轉為保守。

(中時新聞網)