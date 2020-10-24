面對NBA近年逐漸興盛的「抱團」文化，身為小市場球隊黃蜂老闆的「飛人」喬丹，終於公開說出自己內心的嚴重擔憂，「現在越來越多的球員可以決定自己未來，這讓超級強隊更容易產生，這樣可能變成兩隊爭冠，其餘28隊都變垃圾窘境。」

「舉例來說，假如所有球員都希望來到芝加哥公牛打球，那麼所有最好球員都會去芝加哥，現在就是這種趨勢，越來越多的明星球員在一隊抱團，」喬丹說，「這對聯盟來說絕對不是一件好事，不僅破壞聯盟平衡性，也讓聯盟喪失競爭力。」

事實上喬丹這番話說的沒錯，近年包含騎士、勇士、熱火等隊都曾擁有至少3名明星球員，湖人、火箭、籃網與快艇等隊則有兩名明星球員，結果造成像是黃蜂這種請不起頂級球星的小市場球隊，上季連去奧蘭多參加復賽資格都沒有。

喬丹也對社群媒體造成的隱憂提出警訊，「拿我當時退休時跟現在相比，改變最大的就是社群媒體，或許很多人因此受益，但對我這種人來說，我不知道自己假如處於這種社群媒體時代，我能否存活下來？因為你根本完全沒有自己的隱私。」

(中時 )