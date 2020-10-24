美國總統川普(Donal Trump)周五在大選前最終場辯論說疫情已入尾聲，總會結束，但近年投身公共衛生慈善事業的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)隨後受訪指出，到2021年秋季前，仍不會恢復正常，因為應對疫情反應遲緩。

比爾蓋茲2014年在TED大會(美國私人非營利組織，T、E、D分指科技、娛樂、設計)演說時就曾提到，人類還沒準備好下次疫情爆發，如今看來頗有預言成真意味。他今年4月也預測至少到明年秋季，美國人不會完全安全地免受疫情危害，所以周五受訪其實只是重申看法。

他還說：「今年入秋後美國病例和死亡人數將再次回升，這很悲哀。這些數字之所以高，部分原因是因為我們的應對非常糟糕。我想到明年秋天很多服務業工作應該可以重回崗位，學校也能正常上課，但那之前我們都面臨風險。」

美國有13個州住院率在周四創下新高，當天單日確診數逼近7.17萬例，是疫情爆發後第4高紀錄。CDC(美國疾病管制與預防中心)傳染病部門副主任巴特勒(Jay Butler)周三也曾表示，美國境內確診數的確呈現增長趨勢，中西部特別嚴重。美國累計確診數已突破840萬例，死亡人數也超過22萬。

比爾蓋茲之前預期新冠疫苗明年春天才能上市，與川普周五在辯論會上說數周內就能提供也不相符。不過這部分政府動作確實積極，FDA(美國聯邦食品藥品監督管理局)周四核准瑞德西韋為治療新冠病毒用藥，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)等藥廠也曾預測旗下疫苗年底前能有限量供應，因受試者不明原因疾病而暫停第3期試驗的嬌生(Johnson & Johnson)、歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學疫苗也傳出將在美國恢復測試。

(中時新聞網)