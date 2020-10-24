美國總統大選至今僅剩下11日，雖然主流媒體與民調公司普遍認為當前全國民調領先的民主黨候選人拜登將擊敗現任總統川普，不過曾經在2016年成功預測川普當選的美國民調公司特拉法加集團（Trafalgar Group）民調專家卡哈利（Robert Cahaly）認為，主流民調普遍忽略「隱性川粉」，且川普仍會連任。

曾經在2016年成功預測川普當選的美國民調公司特拉法加集團民調專家卡哈利認為，主流民調普遍忽略隱性川粉，且川普最終仍將勝選。

卡哈利向《福斯新聞》表示，他預測川普在今年大選中的選舉人團票中，將以些微票數超過所需的270票連任，且只要不願在民調前表態的「隱性川粉」越多，勝選差距會愈來愈大。特拉法加集團是在2016年大選的投票前夕，少數預測川普在賓州、佛羅里達州以及密西根州早已領先的民調公司。

卡哈利指出，由於疫情導致採用郵寄投票的選民大增，讓他今年並未嘗試預測大選結果，不過像是佛羅里達、俄亥俄、北卡羅納以及喬治亞等州，雖然主流民調認為這些戰場州中，川普與拜登民調雙方僵持，或者拜登領先，但他認為川普最終在大選仍可拿下這些關鍵戰場。

卡哈利進一步分析，「這些主流民調普遍都忽略了『隱性川粉』的存在，特別在一部分保守派以及支持總統的選民中，對於表達自己的政治立場不感興趣...這些人通常對於在民調中表態有所遲疑。故如果沒有把他們算進民調中，就不能算是真實的民調」。

(中時新聞網)