苗栗縣1名黃姓女子，半年前在通訊軟體上認識1名暱稱James的男子，對方每天噓寒問暖之下，兩人在網路上感情升溫，並以老公、老婆互稱，黃女得知「老公」急需生活費及投資資金，21日下午1時30分許，報竹南郵局想匯款500美金給住在大陸的老公，所幸警方及時破解詐騙伎倆，成功阻詐。

竹南警分局警備隊副隊長林定正、竹南派出所警員陳彥儒、吳呈恩，21日下午1時30分許接獲竹南郵局行員通報，有1名黃姓女子欲匯款500美金給居住中國大陸的丈夫，疑似遭詐騙。

經警方了解，黃女於半年前在通訊軟體上認識1名暱稱為James的男子，在對方每天噓寒問暖下，網路感情迅速增溫，並以老公、老婆互稱。黃女自稱「老公」急需生活費及投資資金，對於對方給的帳戶深信不疑，直到警方查證後，才發現又是「假愛情交友真詐財」的手法，黃女恍然大悟。

竹南警分局分局長楊贊鈞表示，網路上假交友真詐財案件層出不窮，若聊天的過程中談及金錢交易，應提高警覺。

竹南警分局指出，近來跨國詐騙盛行，許多打著愛情旗幟的詐騙案，犯案手法如出一轍，截圖網路帥哥照片後，謊稱自己於國外有良好工作，與對方交往感情日升後，謊稱自己需要大筆金錢，並在被害人匯光戶頭所有存款後封鎖消失。

民眾若遇類似事件可撥打165反詐騙專線，或下載警政署反詐騙APP及至就近派出所向員警諮詢。

(中時 )