在台灣，勞工族群要準備多少退休金才夠？根據人力銀行調查發現，平均達2481萬元，但截至目前為止，國人達成率僅22.8%，換算下來大概566萬元，這樣的金額夠用嗎？

台灣人不僅愈活愈長壽、小孩也愈生愈少，「養兒防老」的觀念已被揚棄，取而代之的是靠自己。yes123求職網昨公布「銀髮勞工職場危機與退休規劃調查」，台灣人退休金缺口比率高達77.2%，也就是只達成22.8%，以2481萬元計算，等於才存了566萬元，資金缺口高達1915萬元。

根據主計總處發布的去年度數據，「平均每人月消費支出」是2萬2881元；若60歲退休，平均年齡活到80歲，20年開銷差不多549萬元，和566萬元其實相去不遠。

根據《經濟日報》報導，yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然想達到「千萬以上」的存款難度較高，但若能從退休前到退休後，持續透過保守穩健的理財規劃，加上複利效果，一旦完全離開職場，想過「最基本」衣食無缺的日子，應該不算太困難。

(中時新聞網)