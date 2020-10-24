2020年即將結束，努力工作了一年，戶頭還是空空的？中華民國星相協會副理事長小孟老師公布月底前財運好的五個星座，可以把握剩餘時間努力賺一波，其中牡羊座只要努力就有收穫；雙子座妥善規劃理財，就可大賺一筆，賺錢機會不斷湧現。

第五名：雙魚座

雙魚座的人在月底有很好的蛻變機會，這是來自於你們內心的力量，在月底會很想拋開過去的不愉快，為自己創造更寬更廣的路，當你們起心動念，就是替人生創造更多機會，也會發現有很多新的財路來到自己面前。月底若有任何想要嘗試的新事物，都可以大膽的去試試看！

第四名 ：摩羯座

摩羯座的人常與能者多勞掛在一起，在賺錢這條路上你們總是勇往直前，月底你們依然有良好的財運，可繼續奮鬥努力。因為總是親力親為，能把工作或客戶照顧的服服貼貼，所以那些難搞的大客戶或大訂單也都是你們一肩扛起，雖是不小的壓力，但在世道不好的此刻算福氣喔！

第三名 射手座:

射手座在月底就像陽光給周邊的人帶來溫暖與希望，會使工作上展現高度的合作力，並可能因做人成功而結識貴人得到更多賺錢的機會。在企劃上會有很多創意點子，可在本月好好發揮。各種機會接踵而來，除要把握良機之外，也要替自己設定新目標，有賺錢動力就能讓自己更有格局迎接財富，事業才能飛得更高更遠。

第二名 牡羊座

工作運勢不斷成長的牡羊座，在月底你依然值得奮鬥拼命，你們認真努力並全心全意的付出，都會看到成績，完全展現了付出多少就收穫多少。除了在本業上財運豐盛，月底也有賺外快的好運氣，若有經營副業的人，會在月底突飛猛進，若只是認真上班的牡羊，也會遇到親友或公司突然給你任務，並有意外的財富可得。

第一名 雙子座

雙子座在月底是事業上最耀眼的星！在職場上可大膽表現自己，善用聰明才智，只要有心努力都能創造讓你意氣風發的局面。而運氣大好的雙子終於揮別過去的不順，這段時間會很想規劃理財，大賺一筆，只要保持謙虛的心態，賺錢機會就會不斷出現。若是做業績的人，業績會不斷攀升，並累積更多好名聲，使接下來的工作如魚得水。

【本文由小孟老師提供】

(中時新聞網)