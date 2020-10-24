南市府捐贈布口罩、護目鏡、防護面罩等防疫物資給英國牛津市。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

當地慈善團體撰文感謝台南市政府。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

參與製作布口罩的「晴天創意築夢坊」。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

牛津市喜獲台南市捐贈的防疫物資，並表達感謝。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

英國牛津市議會今年7月底，通過將與台灣城市締結為姊妹市，台南市長黃偉哲市率先表達意願，盼爭取台南市與牛津市締盟，並於日前捐贈了布口罩、護目鏡、防護面罩等防疫物資，給牛津地區專門協助無家可歸者自立的慈善團體「牛津以馬忤斯（Emmaus Oxford）」，盼協助當地飽受疫情衝擊的弱勢族群度過難關。而接收物資的慈善團體，也特別撰文感謝台南市，並將物資再次義賣，傳遞愛心。

黃偉哲表示，台南非常希望能跟牛津建立友誼，牛津市長日前已回信說明與牛津締盟的程序，並建議台南先跟牛津民間開啟交流。而考慮到疫情期間，民間最迫切需要的就是防疫物資，南市決定從捐贈物資著手，且特別重視弱勢族群，透過管道聯繫上長期服務牛津無家可歸者的慈善團體「牛津以馬忤斯」，也順利將這批物資送到對方手上，相當感動。

黃偉哲也表示，這次捐贈給牛津的手工布口罩，都是由南市勞工局「晴天創意築夢坊」的幾位身心障礙與經濟弱勢婦女夥伴們，親手製作而成，口罩的花樣豐富、作工細緻，很受牛津朋友的青睞。而晴天創意築夢坊的成立宗旨，也同樣是為了幫助台南的弱勢族群能夠經濟獨立，因此希望透過這次採購，用善意串連台南跟牛津兩地，同樣需要被特別關懷的族群。

「牛津以馬忤斯」主要提供給當地無家可歸者一個庇護的家園，透過給予生活上的支援、職能輔導訓練，幫助無家可歸者回到社區、獲得自立。在他們撰寫的專文中，除介紹黃偉哲市長與台南市政府發起捐贈，同時也報導了手工布口罩與「晴天創意築夢坊」的故事。

(中時 )