在IG上有35萬人追蹤的JKF女郎「青青」最近傳出仙人跳疑雲，她遭另一位男網紅「放火」爆料到女方家中卻被青青男友要求拍全裸影片道歉，還勒索30萬元。昨(23日)青青公開致歉後，又有另名網紅跳出指控她到別人男友家開直播，還穿只穿內衣在房裡自拍，對此，青青尚未回應，不知真偽。

青青昨發文還原仙人跳疑雲始末，指當天邀放火到家裡後，跟男友稱是有姊妹來家中，男友帶了一票人到青青家，才惹出爭端，而放火被迫拍攝的影片全都被刪光，她自己不知道放火有被迫簽30萬本票，是看到新聞曝光才知情，對無辜捲入的人十分抱歉。

據《ETtoday星光雲》報導，另外一名網美AN昨(23日)在IG限時動態疑酸青青，曬出截圖說：「你（指青青）直接坐他房間？你不知道他有女友？」、「燈光美、氣氛佳，然後男的也是隨便睡吧」，並分享疑似私下詢問青青聊天截圖，青青當時回應：「當時我借他的房間直播和拍照，他的人也不在現場，他也有室友，很多朋友都有去過他家」。

青青更強調跟AN的男友「我和他確實一點關係都沒有」，AN又批評：「我沒黑她啊，三觀不正，通常不是啥好貨色」，而對於黑料接連爆發，青青尚未對此回應。

(中時新聞網)